ВООЗ і ЮНІСЕФ зроблять заяву щодо кампанії імунізації в Україні

Сьогодні відбудеться візит до України директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Марка ДАНЗОНА, директора Європейського офісу ЮНІСЕФ Марії КАЛІВІС, головного координатора ВООЗ з питань якості, безпеки та стандартів імунізації, вакцин і біологічних продуктів Джона ВУДА з метою оприлюднення точки зору ВООЗ і роз’яснення ситуації, що склалася довкола проведення кампанії імунізації проти кору і краснухи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, після зустрічі представників міжнародних організацій із секретарем РНБО України Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, віце-прем’єр-міністром України Іваном ВАСЮНИКОМ і міністром охорони здоров`я України Василем КНЯЗЕВИЧЕМ запланований їхній підхід до преси і виголошення заяви.

Міжнародна спільнота висловлює занепокоєння з приводу можливого поширення негативного впливу ситуації в Україні на хід реалізації глобальної імунізації ВООЗ, якою вакцинація населення вважається найефективнішим підходом до попередження інфекційних захворювань в цілому світі.

Зустріч із пресою представників міжнародних організацій відбудеться о 18.30 у приміщенні МОЗ України (Київ, вул.Грушевського,7, 3-й поверх, Малий зал колегій).

Акредитація за телефонами: 253-69-75 та 253-02-25.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник із Краматорська, що на Донеччині, після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

19 травня Міністерство охорони здоров`я України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

До лікарень із підозрою на поствакцинальні реакції потрапили близько 100 жителів України.