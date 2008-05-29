Американський Червоний Хрест міняє кров на бензин

США відчувають наростаючий дефіцит донорської крові через зменшення кількості людей, які здають кров. У зв`язку з цим Американський Червоний Хрест запропонував план залучення донорів за допомогою різних подарунків, у числі яких безплатний бензин.

Така пропозиція обумовлена високими цінами на пальне, які в деяких регіонах США доходять до чотирьох доларів.

Для того, щоб стати донором, необхідно відповідати ряду критеріїв, наприклад, маса тіла не менше 50 кг, відсутність хронічних інфекційних захворювань, хвороб крові, прийому лікарських і наркотичних препаратів. Перед здачею крові донор повинен пити багато води, їсти калорійну їжу і добре виспатися.

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