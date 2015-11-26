Життя понад 200 дітей на Донбасі під загрозою – вони не можуть отримати ліки

Понад 200 сімей з Донбасу, які залишили заявки на одержання ліків від Штабу Ріната Ахметова, не можуть виїхати на мирну територію за препаратами для своїх важкохворих дітей, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«У людей немає коштів на поїздку і можливості оформити перепустку, тому що нема з ким залишити хвору дитину. При цьому у всіх цих дітей важкі діагнози і гостра необхідність у постійному лікуванні і прийомі конкретних препаратів, які їм підходять. У місцевих аптеках просто немає таких найменувань, а щоб зробити спецзамовлення – потрібні чималі кошти. У сім'ях, де довгі роки хворіють діти, їх просто немає», - розповідає Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу.

Читайте такожДіти-сироти на Донбасі потребують системної допомоги психологівСхожа ситуація у 13-річної Діани з Донецька. З 3-х років дівчинка хворіє на цукровий діабет. Раніше вона отримувала інсулін за державною програмою в лікарні, але останні 1,5 року ця програма не працює. Сім'я заощаджує залишки препаратів, і через це у дитини часто підвищується рівень цукру в крові. Діана практично постійно перебуває в лікарні. Дівчинку виховує одна мама, яка не може виїхати за препаратами на мирну територію, тому що немає пропуску.

Всього на гарячу лінію Штабу вже надійшло 445 заявок на медикаменти, понад 150 родин вже отримали ліки. Ще 90 сформованих пакетів чекають своїх одержувачів в аптеках Артемівська, Маріуполя та Краматорська.

Читайте такожЯк проходить перевірка якості продуктів від Штабу Ахметова«Оскільки не у всіх є можливість виїхати за ліками на мирну територію, ми просимо Міністерство охорони здоров'я України дати чіткі роз'яснення про правила ввезення та видачі гуманітарних медикаментів на непідконтрольну територію. Поки їх немає, ні Штаб Ріната Ахметова, ні жодна українська благодійна організація не може надати допомогу всім, хто має потребу в інсуліні, протисудомних і протиастматичних препаратах», - підкреслює Ірина Темерко.

Нагадаємо, що в жовтні Штаб Ріната Ахметова запустив проект «Ліки дітям у зв'язку з високою потребою мирного населення Донбасу в медикаментах. Планується забезпечити тримісячним запасом препаратів тяжкохворих дітей у віці до 18 років з непідконтрольних територій, а також дітей-переселенців на мирній території Донецької області.