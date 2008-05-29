У Донецькій області через укус комахи померла маленька дитина

У Донецькій області внаслідок укусу комахи померла дитина віком 1 рік і два місяці.

У Донецькій обласній санепідемстанції підтвердили факт трагічного випадку, який стався в місті Красний Лиман. Проте епідеміологи поки що не можуть сказати, яке саме комаха укусила дитину, «адже лікарі не бачили самої комахи, а тільки місце її укусу на шкірі». В облСЕС зазначили, що померла дитина та її батьки постійно проживали в м. Краматорську.

За інформацією Інтернет-видання «Острів», дитина вкусила комаха 26 травня в селищі Щурове, куди її батьки приїхали відпочивати на річку Сіверський Дінець. Як пізніше пояснила медикам матір дитини, її було укушено невідомою мошкою.

На місці укусу утворився набряк, проте батьки не стали звертатися за медичною допомогою, провівши ніч на турбазі. Звернутися в Краснолиманську районну лікарню їх змусила тривала відсутність сечовиділення в дитини. Але через кілька хвилин після прибуття в лікарню дитина померла. Причиною смерті був названий токсико-алергічний шок.

27 травня, також з Красного Лиману, в реанімацію Краматорська була доставлена дитина з подібною клінічною картиною. Завдяки вчасному звертанню батьків до медиків, дитину вдалося врятувати, вона знаходиться під наглядом лікарів.