Донецькі медики сумніваються, що дитину вбила комаха

14:31, 29 травня 2008
Країна
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Можливо це алергічна реакція ?...

Фахівці Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції поки що не схильні пов`язувати смерть однорічної дитини в Краснолиманській районній лікарні з укусом комахи.

Як повідомила в коментарі «Острову» завідувачка відділом медичної паразитології облСЕС Людмила Огаркова, казати про те, що смерть дитини настала у результаті укусу невідомої комахи передчасно.

«Те, що померлу дитину комаха вкусила, ми знаємо тільки зі слів мами. Вона сказала, що її дитину хтось укусив. Треба подивитися, чи був укус взагалі», - зазначила Л. Огаркова.

На думку пані Огаркової, до летального результату могла призвести алергічна реакція на що завгодно, а не лише на укус комахи. «Ніякої екзотики там (у Червоному Лимані) немає», - додала завідувачка відділенням.

Як повідомлялося, в Червоному Лимані 26 травня від укусу невідомої мошки померла дитина у віці рік і два місяці. Ще одну укушену невідомою комахою дитину медикам вдалося врятувати.

Комаха вкусила дитину в селищі Щурове, куди її батьки приїхали відпочивати на річку Сіверський Донець. Як пізніше пояснила медикам матір дитини, вона була укушена невідомою комахою.

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