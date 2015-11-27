Сьогодні, 27 листопада, психологи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова запустили новий онлайн-тест «Чого боїться ваша дитина?». Опитувальник допоможе батькам дізнатися, наскільки сильні дитячі страхи, та як можна допомогти дитині позбутися фобій.

Дитячі страхи – проблема, з якою стикаються багато батьків. Але при цьому вони часто забувають, що страх є однією з ключових емоцій людини. Будь-яка здорова людина – дитина чи дорослий – в ситуації реальної небезпеки відчуває страх. Це допомагає правильно реагувати на небезпеку, проявляти обережність, шукати захист або порятунок. Здоровий страх, як правило, проходить, коли небезпека минула.

Однак людина може відчувати страх і відносно не реальної, а уявної небезпеки. Він ніби перебуває в «режимі очікування» якоїсь загрози, хоча в реальності небезпеки немає. У цьому випадку страх стає фобічним, загостреним, болючим. Позбутися від нього не так просто.

Читайте такожДіти-сироти на Донбасі потребують системної допомоги психологівОскільки діти не так добре орієнтовані в реальності, то їм властиво боятися таких речей, які дорослими не сприймаються як небезпечні. Наприклад, до певного віку діти бояться залишатися вдома одні, бояться казкових персонажів, тварин, які в реальності ніяк не загрожують безпеці. Тому наявність деяких страхів у дитячому віці вважається нормальним явищем, властивим більшості дітей. З віком дитина більше і краще розуміє реальність, і дитячі страхи поступово відходять.

Але бувають випадки, коли страхи щодо кількості та інтенсивності перевищують рівень звичайної «переносимості», вони сприймаються болісно і з віком можуть не проходити, а, навпаки, – посилюватися. Для таких страхів є свої причини, і розібратися в цьому можна за допомогою спеціаліста в галузі дитячої психології чи психотерапії.

Читайте такожОзнаки "травми війни" у дитиниЗапропонований тест допоможе вам зорієнтуватися в тому, чи притаманний вашій дитині надлишковий, тобто надмірний рівень страхів, або ж ті страхи, які їй властиві, є нормальними для її віку. Також тест дозволить вам зрозуміти, чи потребує дитина психологічної або психотерапевтичної допомоги, і які ваші батьківські завдання. Звертаємо вашу увагу, що тест орієнтований на батьків дітей від 4 до 12 років.

Пройти тест можна тут.