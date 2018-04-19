В Україні стартувала нова хвиля інформаційної кампанії «Не Дай СНІДу Шансу!».

Про це йшлося в УНІАН на прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІД, що відзначається у світі 1 грудня.

Як зазначали учасники заходу, кампанія вперше об’єднала зусилля Уряду України та міжнародних організацій - Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) та компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яка діє за дорученням Уряду Німеччини. Метою кампанії є підвищити обізнаність про ВІЛ-інфекцію серед населення та популяризувати відповідальну поведінку та тестування на ВІЛ-інфекцію. До соціальних ініціатив у рамках кампанії долучаться і представники приватного сектору, які підтримають цілий ряд масштабних заходів, спрямованих на інформування, тестування і вчасне виявлення ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних захворювань. Кампанія охоплює масові профілактичні заходи, які проводяться вже вдруге на національному рівні. Зокрема, 28 листопада 2015 р. у десяти гіпермаркетах AШАН по всій Україні (залучені міста - Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса та Львів) з 12.00 до 18.00 буде проводитись безкоштовне добровільне і анонімне консультування і тестування на ВІЛ, вірусні гепатити В і С та сифіліс для всіх бажаючих. Також розповсюджуватимуться тематичні інформаційні матеріали та проходитимуть інтерактивні освітньо-профілактичні заходи за участю молоді та студентів.

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Експерти наголошували, що в країнах Східної Європи та Центральної Азії продовжується зростання кількості нових випадків інфікування на ВІЛ. За загальними оцінками, в цьому регіоні кількість людей, які живуть з ВІЛ, уже перевищила 1,5 мільйона людей і кожного дня реєструється понад 400 нових випадків ВІЛ-інфекцій. Україна все ще демонструє загрозливий темп розвитку епідемії ВІЛ/СНІД та залишається одним з найбільш уражених ВІЛ-інфекцією регіонів світ: за оновленими оцінками на початок 2015 року в Україні мешкало понад 217 тисяч людей з ВІЛ- інфекцією.

Як зазначив міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі, боротьба з епідемією ВІЛ залишається одним із пріоритетних напрямків державної політики у сфері охорони здоров’я, а уряд виконує свої зобов‘язання та здійснює координацію відповіді на епідемію, незважаючи на всі наявні труднощі.

«Всесвітній день боротьби зі СНІД, що традиційно відзначається 1 грудня – привід для всіх нас продемонструвати нашу згуртованість та єдність у подоланні ВІЛ-інфекції в Україні, адже лише разом ми можемо досягти змін на краще. Україна зробила європейський вибір, і ми докладаємо усіх зусиль, аби забезпечити проведення реформи всього сектору охорони здоров’я на найвищому рівні та у відповідності до найкращого міжнародного досвіду. Я завжди будут підтримувати подібні акції», - сказав міністр .

Директор Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України професор Наталія Нізова, поінформувала, що 57% ВІЛ-інфікованих в Україні проживають у Донецькій, Луганській, Миколаївській та Одеській областях.

«До бойових дій на сході країни 15%-інфікованих проживали у Донецькій та Луганській. Зараз ці люди мігрують по країні. 75% серед нових випадків – у людей від 20 до 29 років. Для нас дуже важливо, щоб 20-річні залишилися здоровими. Серед нових випадків також вдічі збільшилася кількість жінок, половина заразилася сексуальним шляхом і не використовували презервативи при статевому акті», - сказала Нізова.

«Україна все ще демонструє загрозливий темп розвитку епідемії ВІЛ/СНІД та залишається одним з найбільш уражених ВІЛ-інфекцією регіонів світу, адже за оновленими оцінками щодо ВІЛ/СНІДу, на початок 2015 року в Україні мешкало більше 217 тисяч людей з ВІЛ. Кожна друга людина, яка живе з ВІЛ, не знає про свій статус і залишається поза медичним спостереженням. В цій ситуації профілактична робота з протидії ВІЛ серед загального населення є надзвичайно важливою, адже попереджувати – завжди простіше, аніж лікувати», - сказала Нізова.

У свою чергу регіональний директор GIZ в Україні та в Республіці Білорусь Сабіне Мюллер запевнила, міжнародні партнери активно підтримують Україну у боротьбі з ВІЛ-інфекцією.

«Сьогодні мало хто згадує, що Німеччина стикнулася із однією з найтяжчих епідемій ВІЛ у Європі. Досить довго всі спроби не приносили суттєвих результатів, адже зосереджувалися переважно на так званих уразливих групах, які мають підвищений ризик інфікування. І лише тоді, коли профілактичні та освітні програми охопили все суспільство та об’єднали зусилля всіх секторів (державних інституцій, приватного сектору, громадського суспільства), вдалося досягти вражаючого результату. Сьогодні, Німеччина ділиться своїм досвідом з Україною. З 2009р. в рамках співпраці Україна-Німеччина, GIZ спільно з Міністерством охорони здоров’я України успішно впроваджують Всеукраїнську інформаційну кампанію «Не Дай СНІДу Шанс!», яка базується на найкращих практиках та досягненнях подібної німецької кампанії. Сьогодні ми із радістю презентуємо нову хвилю нашої Кампанії, і надалі будемо підтримувати наших українських партнерів у протидії СНІД», - сказала Мюллер.

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За словами регіонального директора ЮНЕЙДС у країнах Східної Європи та Центральної Азії Вінея Салдани, на сьогодні у світі 37 мільйонів осіб є ВІЛ-інфікованими і лише половина з них знає про свій статус.

«Дуже важливо дати людині шанс знати про свій статус. Першим кроком до досягнення амбіційної мети ООН – подолати епідемію ВІЛ – повинно стати усвідомлення людьми необхідності добровільно та регулярно проходити тестування на ВІЛ. Системи охорони здоров’я, в свою чергу, повинні забезпечити доступ до тестування та лікування всім, хто цього потребує», - наголосив Салдана.

Посол доброї волі ЮНЕЙДС у Східній Європі та Центральній Азії співачка Віра Брежнєва, яка стала обличчям регіональної інформаційної кампанії, закликала пройти добровільне тестування щодо наявності ВІЛ-інфекції.

«Ця кампанія є проханням до людей зробити тест на ВІЛ. Кожна людина має знати про свій статус. Проблема ВІЛ/СНІДу стосується кожного. Також дуже важливим є те, що тестування є добровільним, анонімним та безоплатним. Що більше з нас добровільно пройде тестування, тим швидше зміниться у нашому суспільстві ставлення до цієї хвороби. Наша мета – подолати упередження, пов’язані з тестуванням на ВІЛ, і пояснити якомога більшій кількості людей, що пройти тест на ВІЛ, дізнатись свій ВІЛ-статус і розпочати лікування, якщо тестєї хворо виявився позитивним – це необхідний крок для того, щоб врятувати життя – своє, свого партнера та своїх майбутніх дітей», - зазначила Брежнєва.

Кампанія охоплює масові профілактичні заходи, які проводяться вже вдруге на національному рівні. Зокрема, 28 листопада 2015 р. у десяти гіпермаркетах AШАН по всій Україні (залучені міста - Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса та Львів) з 12.00 до 18.00 буде проводитись безкоштовне добровільне і анонімне консультування і тестування на ВІЛ, вірусні гепатити В і С та сифіліс для всіх бажаючих. Також розповсюджуватимуться тематичні інформаційні матеріали та проходитимуть інтерактивні освітньо-профілактичні заходи за участю молоді та студентів.

Довідка УНІАН. За оцінками ВООЗ та ЮНЕЙДС, Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед країн Східної Європи та Центральної Азії. За офіційною статистикою, з початку 2015 року в Україні зареєстровано понад 13 000 випадків ВІЛ-інфекції, а з 1987 по 2015 рік зареєстровано понад 277 тис. випадків ВІЛ-інфекції.