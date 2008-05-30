Українці стають піддослідними кроликами, сподіваючись на зцілення

Тисячі українців, сподіваючись на зцілення від недуг, стають піддослідними кроликами - беруть участь у випробуваннях нових медпрепаратів. Але часто вони не лише не допомагають, але і ускладнюють ситуацію, і тоді компенсацію випробувачеві одержати зовсім непросто.

Ольга Двораківська, 58-річна медсестра центральної районної поліклініки Солом’янського району Києва, через сильний біль у суглобах вживала за ніч до п`яти знеболюючих пігулок. "Вилікуватися від ревматоїдного артриту не можна. Та і на існуючі препарати у мене алергія", пояснює вона. Тому на пропозицію колег брати участь у клінічних випробуваннях нових препаратів Двораківська погодилася без роздумів.

Киянка випробувала на собі німецькі і американські ліки. В результаті вона забула про колишні болі. Правда, не обійшлося без побічних явищ. "Коли тестувала другий препарат, лікарі не знали точних пропорцій і ввели мені велику дозу. В результаті тіло покрилося червоними плямами", — згадує Двораківська.

Експерти кажуть, що в 70% випадків такий ризик є виправданим, і здоров`я людей поліпшується.

За словами Марини Величко, вченого секретаря Інституту нефрології АНУ, щорічно проводиться від двох до трьох клінічних досліджень. Брати участь у них вона зазвичай пропонує 20 пацієнтам, востаннє погодилися лише п`ять. "Потрібно бути сміливим, щоб піти на тестування препарату. Всі хочуть якихось гарантій", - зазначає М. Величко.

Для самого лікаря випробування - справа вигідна. За кожного пацієнта йому платять гроші, і щоб скоріше набрати групу, він не завжди говорить правду про можливі наслідки після застосування випробовуваного препарату, розповідає Віктор Сердюк, віце-президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів в Україні.

Залежно від складності дослідження за одного пацієнта від фармацевтичної компанії - виробника препарату - медики одержують від $ 350 до $ 5-10 тис. "Тому кожен другий, якщо не кожен перший випадок — порушення [процедури підготовки випробувань]", — пояснює В.Сердюк. І не дивлячись на те, що він без роздумів дає позитивну оцінку зростанню кількості клінічних випробувань, все ж таки додає, що в Україні довести, що ускладнення відбулися через препарат, який тестувався, і одержати за це страхову компенсацію, – практично нереально.

Корреспондент.net