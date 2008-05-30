Люди, ізольовані від інфекцій, частіше хворіють - учені

У Фінляндії учені з Гельсінського університету провели дослідження, згідно з даними якого, відсутність довкола людини достатньої кількості хвороботворних мікробів і вірусів може призвести до значного зростання числа таких хвороб, як алергія і діабет.

Учені провели науковий експеримент, в ході якого обстежували дітей у Фінляндії і Карелії. Виявилось, що діти у Фінляндії в п`ять разів частіше страждають від алергічних реакцій, ніж діти в Карелії. Крім того, вони в шість разів частіше захворюють на діабет першого типу.

Фахівці вважають, що однією з причин такого стану речей можуть бути аутоімунні процеси – реакції імунітету, спрямовані проти власного організму.

"Різницю в частоті аутоімунних і алергічних реакцій між Фінляндією і російською Карелією не може бути пояснено генетичними причинами", - говорить професор університету Мікаель Кніп, додаючи при цьому, що поширеність генів, які вказують на схильність до аутоімунних хвороб, серед фінських і карельських дітей майже однакова.

В результаті фахівці зробили висновок, що імунна система починає надмірно сильно реагувати на власні структури організму або на свої неінфекційні білки, коли їй не доводиться досить активно обороняти організм від зовнішніх інфекцій.

korrespondent.net