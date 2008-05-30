Україна не відновить вакцинацію до остаточного висновку експертів

Україна не поновить кампанію вакцинації проти кору та краснухи, доки остаточно не з‘ясує причини смерті підлітка у Краматорську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це заявив віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК після зустрічі з директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я Марком ДАНЗОНОМ, директором Європейського офісу ЮНІСЕФ Марією КАЛІВІС та експертами міжнародних організацій.

“Кампанія не буде поновлена до моменту отримання та публічного оголошення відповідного експертного висновку комісії”, – сказав І.ВАСЮНИК.

При цьому, за його словами, недостатньо буде доказати, що вакцина не є небезпечною для життя людей. Необхідно, на його думку, отримати якісний експертний висновок про причину смерті підлітка.

Віце-прем‘єр відзначив важливу роль у роботі урядової комісії європейських експертів. На його думку, це може суттєво підвищити довіру до її висновків.

Водночас, І.ВАСЮНИК наголосив, що українці повинні бути убезпечені від таких важких хвороб як кір та краснуха. Україна вже значно випереджає розвинені країни за кількістю випадків цих захворювань. Однак, поки у світі не винайшли кращого способу врятувати державу від початку справжньої епідемії, ніж щеплення.

Віце-прем‘єр закликав журналістів стати у цій справі партнерами влади і об‘єктивно інформувати населення щодо загроз та наслідків хвороби, а також поствакцинальних симптомів. “Усе це має заспокоїти населення. Уряд, зі свого боку, зобов’язався оперативно надавати громадськості вичерпну інформацію про хід розслідування і усі свої наступні кроки”, - підкреслив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник із Краматорська після щеплення проти кору і краснухи, зробленого напередодні, помер у реанімації.

19 травня МОЗ України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

До лікарень з підозрою на поствакцинальні реакції потрапили загалом близько 100 жителів України.

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього першого заступника міністра охорони здоров`я – головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення службових повноважень при наданні дозволу на ввезення на територію України і використання без належної реєстрації і проведення клінічних досліджень та випробувань комбінованої вакцини від кору та краснухи індійського виробництва, що спричинило тяжкі наслідки.