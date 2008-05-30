Президент взяв участь у відкритті клініки для лікування дітей, хворих на ВІЛ/СНІД

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті центру «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» у дитячий спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» в Києві.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми відкриваємо заклад, мета якого зберегти здоров`я, а дуже часто і життя найменшого громадянина - дитини», - сказав Президент, вітаючи присутніх із цією подією.

У своєму виступі він нагадав, що СНІД на сьогодні є серйозним викликом для українського суспільства, адже станом на 1 січня 2008 року в Україні офіційно зареєстровано майже 123 тисячі ВІЛ-позитивних громадян, більш як 12 тисяч людей померли від СНІДу (з них дітей віком до 14 років - 241). Щомісяця в центрах профілактики та боротьби зі СНІДом виявляється більше тисячі нових випадків інфікування ВІЛ, а помирає від СНІДу щодня 6-8 українців, відзначив В.ЮЩЕНКО.

«Ми повинні усвідомити, що СНІД - чума ХХІ століття. Можливо, вона тільки починає своє життя, але надзвичайно небезпечними для нас темпами. І тому ні в уряді, ні у місцевої владі, ні в суспільстві не повинно бути почуття байдужості», - підкреслив В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що всіляко підтримує громадські ініціативи, активність професійних об`єднань і роботу Міністерства охорони здоров`я із боротьби з ВІЛ/СНІДом.

«Виклик перед українським суспільством у поширенні СНІДу - це не виклик для одного покоління, це виклик, який стосується кожного з нас», - наголосив Президент. Він закликав відкривати подібні заклади в регіонах України, а також відзначив важливість прийняття Загальнонаціональної програми боротьби зі СНІДом. Такі кроки зроблять цю роботу більш системною і сприятимуть координації дій всіх сторін, переконаний В.ЮЩЕНКО.

Під час церемонії відкриття клініки глава держави вручив нагороди до Міжнародного дня захисту дітей.

*** Центр «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» створено на виконання Указу Президента України від 30.11.2005 року в структурі Української дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Завданням Центру є надання безкоштовної високоспеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню України, ураженому ВІЛ/СНІДом, консультативної та організаційно-методичної допомоги медичному персоналові регіональних лікувально-профілактичних закладів, профілактики вертикальної трансмісії, реабілітації хворих дітей тощо.

Центр розпочав свою діяльність уже в 2007 році (протягом 2007 року до Центру звернулося понад 185 дітей, стаціонарне лікування отримали понад 40 дітей). На сьогодні функціонують амбулаторний та стаціонарний підрозділи .

Для діагностики та комплексного лікування використовуються потужна інфраструктура УДСЛ «Охматдит» (35 відділень) та лабораторна база Українського Центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Центр активно співпрацює з міжнародними медичними та громадськими організаціями і фондами.

Фінансується за кошти «Охматдиту» і благодійних організацій. У поточному році на потреби Центру Міністерство охорони здоров`я України виділило 6 млн. грн.