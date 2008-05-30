Ющенко надав статус Національної дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус Національної українській дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні під час відкриття в «Охматдиті» клініки для лікування дітей, хворих на СНІД.

Виступаючи на урочистій церемонії, В.ЮЩЕНКО зазначив, що влада і суспільство мають активізувати зусилля щодо комплексних дій з подолання «чуми XXI століття» – СНІДу, особливо якщо це стосується профілактики й діагностування захворювання у дітей.

Президент позитивно оцінив те, що вже ухвалена концепція боротьби з ВІЛ/СНІДом і висловився за необхідність формування урядом програми з цього питання.

Водночас глава держави висловив занепокоєння темпами зростання захворюваності на ВІЛ/СНІД у країні. За його словами, на сьогодні зареєстровано 127 тис. хворих на цю недугу, щороку помирає близько 17 тис., зокрема близько 250 дітей.

«Тому ні в уряду, ні в місцевій владі, ні в суспільстві не повинно бути відчуття байдужості», - сказав В.ЮЩЕНКО, закликавши громадськість бути відповідальною в цьому питанні.

Відзначаючи важливість відкриття клініки, Президент висловився за необхідність побудови таких центрів по всій Україні.