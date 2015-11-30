Заблоковано канал поставок наркотиків з непідконтрольною території Донбасу
08:37, 30 листопада 2015Країна
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Співробітники Служби безпеки спільно з Національною поліцією у місті Слов’янськ Донецької області блокували канал незаконного постачання на підконтрольну Україні територію небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.
СБУ заблокувала канал постачання наркотичних речовин з непідконтрольною території Донбасу
/ Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.
Згідно з повідомленням, переселенка з тимчасово окупованої Горлівки під виглядом косметичних засобів постачала наркотики до Слов’янська та Краматорська. Небезпечні психотропи надходили «швидкою поштою».
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Зловмисницю затримали на гарячому – під час отримання чергової «посилки» з товаром.
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