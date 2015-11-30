Заблоковано канал поставок наркотиків з непідконтрольною території Донбасу

СБУ заблокувала канал постачання наркотичних речовин з непідконтрольною території Донбасу

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Згідно з повідомленням, переселенка з тимчасово окупованої Горлівки під виглядом косметичних засобів постачала наркотики до Слов’янська та Краматорська. Небезпечні психотропи надходили «швидкою поштою».

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Зловмисницю затримали на гарячому – під час отримання чергової «посилки» з товаром.