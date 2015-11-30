Сьогодні в Україні розпочався другий раунд імунізації проти поліомієліту

З 30 листопада до 13 грудня в Україні пройде другий раунд імунізації проти поліомієліту www.bbc.com

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, всі регіони України готові до проведення другого туру вакцинації, заклади охорони здоров'я забезпечені необхідною кількістю доз вакцин ОПВ.

Відповідно до Рекомендацій щодо проведення вакцинації проти поліомієліту вакциною ОПВ, відправлених всім регіональним структурним підрозділам охорони здоров'я, для кожного раунду вакцинації проти поліомієліту заклади охорони здоров'я повинні переглядати і оновлювати список дітей цільової вікової групи на відповідній адміністративній території, а також переглядати тимчасові протипоказання до проведення вакцинації.

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Необхідно зазначити, що до плану вакцинації в рамках раундів вакцинації ОПВ включаються всі діти відповідних вікових категорій, незалежно від протипоказань до вакцинації ІПВ/ОПВ. Особливо в другому турі слід звернути увагу на тих дітей, які не були вакциновані в першому через тимчасові протипоказання.

Відповідно рекомендацій, вакцинації ОПВ підлягають усі діти, яким на момент початку туру виповнилося 2 місяці, в т.ч. щеплені від поліомієліту за віком раніше та з порушенням календаря щеплень. Якщо на момент проведення другого раунду дитині виповнилося 2 місяці, вона включається до проведення вакцинації в другому та третьому раундах вакцинації.

Діти, які раніше більше ніж за 14 днів отримали щонайменше одну дозу інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ окремо чи в складі комбінованих вакцин або ОПВ), повинні отримати ОПВ в рамках раундів вакцинації незалежно від часу отримання останньої дози. Інтервал для однієї і тієї ж дитини між отриманням ОПВ в рамках раундів вакцинації має бути не менше 1 місяця.

Тривалість першого раунду вакцинації ОПВ склала 3 тижні, наступних раундів вакцинації (другого та третього) – має бути 2 тижні. Інтервал між раундами вакцинації ОПВ становить один місяць.

Під час першого раунду щепленнями було охоплено близько 65% запланованого обсягу дітей.