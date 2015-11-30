ПРООН визначив вимоги для участі українських фармкомпаній в тендерах

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, про це йшлося під час зустрічі представників трьох міжнародних організацій – Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), ПРООН і Crown Agents, які будуть здійснювати державні закупівлі у сфері охорони здоров'я України.

Зазначається, що експерти міжнародних організацій обговорили з представниками національних фармацевтичних компаній умови їх участі в майбутніх тендерах.

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Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі під час виступу нагадав, що 60% державних закупівель у цьому році буде здійснюватися за процедурами міжнародних організацій, згідно з прийнятим Законом «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів і медичних виробів». За його словами, для українських виробників, постачальників і дистриб'юторів медичних виробів та лікарських засобів участь у закупівлях з використанням міжнародних механізмів – це унікальний шанс вийти на світовий ринок і підтвердити репутацію компаній з високоякісною продукцією і конкурентним рівнем надання послуг для багатьох країн.

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Натомість представники українських фармкомпаній нарікали на можливі ускладнення під час участі у тендерах міжнародних організацій через жорсткі вимоги, зокрема, вимоги отримання додаткових сертифікатів якості за деякими програмами, що є досить тривалим процесом, зазначили в МОЗ.

Директор ПРООН в Україні Янтомас Хіємстра у відповідь зазначив, що організація поки що формує необхідні критерії для участі у тендерах за програмами, які закуповуватимуться через ПРООН.

«Успішні виробники не повинні боятися, зокрема, прекваліфікації ВООЗ. Адже реформувати себе слід разом із системою в цілому, потрібно відповідати певним стандартам, які визнаються в усьому світі. Звичайно, час перетворення і переходу може бути болісним, але він є необхідним. Для нас головні критерії – якість препаратів та інтереси пацієнтів. Вони чітко будуть зазначені в тих документах, які незабаром ми оприлюднимо. Але сьогодні варто говорити про те, що процедура закупівель в Україні і практика, що існувала усі попередні роки є досить хаотичною. Така ситуація і спонукала українську владу вдатися до залучення до процесу міжнародних організацій. Через деякий час після цього кроку українська система держзакупівель буде впорядкована та ефективна, ми зробимо для цього все, від нас залежне. Ми тут, аби допомогти Україні», - зауважив Хіємстра.