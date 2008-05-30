Україна на другому місці в світі за кількістю курців

Британське видання The Economist оприлюднило дані дослідницької компанії ERS щодо кількості курців у різних країнах світу – Україна опинилася на другому місці в рейтингу.

Двадцять перших місць у списку дослідницької компанії займають європейські держави. Лідером рейтингу за кількістю викурених сигарет на одну людину є Греція, де за рік на громадянина доводиться понад 3000 сигарет.

Україна розташувалася на другій сходинці – в нашій країні на одну людину доводиться понад 2500 викурених сигарет на рік або 7 щодня. Замикає трійку держав, що палять, Словенія, де палять трохи менше, ніж в Україні.

У десятку тих, що найбільше палять також потрапили Росія, яка знаходиться на шостому місці в рейтингу, і Іспанія – на дев`ятому.

Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), хвороби, пов`язані з курінням, забирають життя однієї людини кожні шість секунд, вбиваючи в середньому по 5,4 мільйона людей на рік.

З цієї причини, близько 80% українців вважають куріння соціальною проблемою і виступають за введення обмежень на куріння в суспільних місцях.

Корреспондент.net