У Кривому Розі 17 дітей потрапили до лікарні з кишковою інфекцією

З 28 по 29 травня у Кривому Розі до міської інфекційної лікарні було з симптомами кишкової інфекції госпіталізовано 17 дітей віком від 2,5 до 6 років.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

Госпіталізовані діти перебували у дитячих комбінатах №№176 та 211. Сьогодні зранку стан 13 дітей середньої тяжкості, у 4 дітей – задовільний.

Госпіталізовані забезпечені необхідним лікуванням у повному обсязі. Наразі відібрані проби страв, які вживалися дітьми у комбінатах 28 травня, проби води, гігієнічні змиви для бактеріологічних та вірусологічних досліджень. Проводиться обстеження персоналу та дітей зазначених комбінатів.

Голова Дніпропетровської ОДА Віктор БОНДАР видав розпорядження про створення спеціальної комісії з виявлення причин та ліквідації наслідків, виникнення дитячої інфекційної захворюваності у Кривому Розі. Цим же документом визначено проведення запобіжних заходів в містах та районах області для попередження подібних випадків.