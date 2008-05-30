ВООЗ і ЮНІСЕФ божаться, що індійська вакцина є безпечною

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликають Україну довести до кінця кампанію імунізації населення проти кору і краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Києві директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Марк ДАНЗОН.

За його словами, ВООЗ фахово заявляє, що ввезена в Україну вакцина є безпечною, а смертельний випадок зі школярем, який помер після вакцинації, не пов’язаний із цим щепленням.

“Ми як ВООЗ підписалися під тим, що це якісна вакцина”, - сказав М.ДАНЗОН.

Він повідомив, що вчора відбулася низка зустрічей представників делегації ВООЗ із українськими посадовими особами, під час яких посадовцям з України було надано низку консультацій і порад з проведення зазначеної імунізації населення.

“Перша наша порада уряду – це продовжити якомога швидше засвідчення трагічного випадку смерті дитини”, – зазначив представник ВООЗ.

За словами М.ДАНЗОНА, симптоми, які були зафіксовані у загиблого школяра після вакцинації, не співпадають із симптомами, що вказані як побічні ефекти при зазначених щепленнях, і це зафіксовано у доказовій базі ВООЗ. На думку представника ВООЗ, цей факт є підтвердженням того, що смерть не пов’язана з імунізацією.

При цьому він підкреслив, що завдяки імунізації подолано такі хвороби як віспа й поліомієліт.

“Немає більш ефективного механізму, ніж імунізація, для покращення здоров’я населення”, - сказав М.ДАНЗОН.

За його словами, якщо в Україні будуть відмови від щеплень, є загроза виникнення епідемії кору і краснухи, які можуть підвищити смертність населення. Зі свого боку ВООЗ обіцяє надати найкращих фахівців, що консультуватимуть з питань імунізації.

Безпечність вакцини також засвідчила директор Європейського офісу ЮНІСЕФ Марія КАЛІВІС.

У свою чергу, заступник міністра охорони здоров’я України Валерій БІДНИЙ поінформував, що в даний час над вивченням випадку смерті школяра працює чотири комісії. За його даними, уже підтверджено те, що смерть викликана не проведеною вакцинацією. В.БІДНИЙ пообіцяв, що сьогодні після обіду на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я має з’явитися відповідний висновок спеціальної комісії.

Водночас заступник міністра повідомив, що справжні причини смерті учня ще не встановлені, вони стануть відомі днів за десять, після проведення необхідних аналізів і обстежень. За інформацією В.БІДНОГО, у хлопця був виявлений набряк головного мозку та серцева недостатність, що свідчить про анафілактичний шок, що потребує відповідної терапії, яку не було надано адекватно й кваліфіковано.

В.БІДНИЙ також повідомив, що триває дослідження якості вакцини, перевіряється дотримання законодавства при її завезенні в Україну і використанні.

“На цей момент МОЗ вважає, що рішення про проведення імунізації прийнято правильно”, - зазначив В.БІДНИЙ.

Він повідомив, що 50% завезеної в Україну вакцини, було надано Всесвітньою організацією охорони здоров’я як матеріальну допомогу – тобто безкоштовно. Крім того, зазначив В.БІДНИЙ, вакцина пройшла дослідження найкращих фахівців ВООЗ.

За його словами, вакцина, яку використовували в Україні раніше, не гарантувала захисту від кору і краснухи, що викликало багато захворювань.

Також В.БІДНИЙ висловив думку, що в даний момент існує “політизація ситуації” щодо проведення вакцинації.

За повідомленням представників ВООЗ, у світі вже використано 350 млн. доз згаданої вакцини під час дев’яти масових кампаній у країнах Східної Європи і Латинської Америки. Нею зроблено щеплення 34 млн. дітей.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник із Краматорська після щеплення проти кору і краснухи, зробленого напередодні, помер у реанімації.

19 травня МОЗ України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

До лікарень з підозрою на поствакцинальні реакції потрапили загалом близько 100 жителів України.