У Києві відкрито центр для ВІЛ-інфікованих дітей і молоді

У столиці відкрито Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей і молоді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації Центр розташований за адресою вул. Порика, 13-б. У ньому працюватимуть 11 фахівців, 70 % з яких особисто знайомі з проблемою ВІЛ. На обліку в правобережному Центрі перебуває 60 дітей, у лівобережному, відкритому два тижні тому, – 65.

Крім того, у столиці функціонує дитячий будинок «Берізка», для ВІЛ-інфікованих дітей-сиріт. Соціальні працівники щодня працюють з вихованцями «Берізки».

За даними КМДА, у Києві зареєстровано 4 тис. 890 ВІЛ-інфікованих людей, в Україні – 110 тис. 393 дорослих і 18 тис. 434 дітей. Загалом у країні функціонує 5 центрів реабілітації ВІЛ-інфікованих дітей і молоді – в Одесі, Луганську, Харкові і два у Києві.