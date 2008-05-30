В Одесі катастрофічно не вистачає дитячих лікарів

На сьогоднішній день дитячі лікувальні установи міста укомплектовані на 85%, повідомила кореспонденту «Одесінформ» головний фахівець міського управління охорони здоров`я Тетяна Прокопенко.

За її словами це пов`язано з тим, що кілька років тому було введено державний мораторій на фахівців-педіатрів, який відмінили лише рік тому.

Крім того, на сьогодні спеціальність педіатра не користується популярністю у студентів Одеського медичного університету.

Як повідомила начальник міського управління охорони здоров`я Олена Якименко, з метою стимулювання студентів, введена надбавка до зарплати педіатрам, у яких стаж роботи не перевищує 5 років. Цього року така надбавка рівна 100 грн. Крім того, в поточному році подібну надбавку одержуватимуть лікарі-педіатри, що працюють у дошкільних установах і школах.

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