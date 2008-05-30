Народний депутат України, член партії "Єдиний Центр" Оксана БІЛОЗІР закликає владу терміново розробити національну програму протидії хімічній та нехімічній залежностям населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

"Сьогодні ми маємо страшну статистику – в Україні палять близько 40% населення. Така ситуація вже у найближчому майбутньому призведе не лише до погіршення здоров`я нації, а й економічних втрат для держави", – сказала О.БІЛОЗІР.

На її думку, щоб не допустити цього, необхідно терміново розробити національну програму протидії хімічній та нехімічній залежностям.

За її словами, така програма має містити комплексний підхід, починаючи від постійних рекламних кампаній, що пропагуватимуть активний, здоровий спосіб життя, і завершуючи заходами, що відвертатимуть увагу молоді від сигарет, алкоголю чи гральних автоматів, тобто облаштуванням спортивних шкіл, секцій, творчих секцій.

О.БІЛОЗІР зазначила, що важливим є і законодавче забезпечення протидії залежностям, а також неухильне виконання прийнятих законів.

"Я внесла на розгляд Верховної Ради України проект Закону "Про державне регулювання діяльності з проведення азартних ігор", прийняття якого дозволить вирішити питання щодо масового захоплення гральними автоматами наших міст і навіть сіл, яке вже набуло характеру епідемії. Сподіваюсь, що Верховна Рада підтримає цей закон і ми зможемо нарешті навести порядок у цій сфері, адже більшість політиків обіцяли це зробити", – наголосила вона.

Водночас депутат зазначила, що протидія залежностям можлива лише за співпраці держави і суспільства, адже на сьогодні залишається дуже гострою проблема невиконання навіть вже прийнятих законів.

"На сьогодні закон забороняє продаж сигарет та алкоголю неповнолітнім, але ця норма постійно порушується. Те ж саме стосується і заборони паління у громадських місцях. Тому необхідно реалізувати механізм жорсткого покарання порушників закону. Але це важко без допомоги громадськості, адже дуже рідко про факт продажу неповнолітньому алкоголю чи цигарок дізнаються правоохоронці. Часто люди це сприймають як належне і ніяк не реагують. Тому необхідно донести це до свідомості наших громадян", – вважає О.БІЛОЗІР.