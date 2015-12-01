Чи пов’язані смерті дітей на Київщині з вакцинацією проти поліомієліту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

«На сьогоднішній день в МОЗ України надано інформацію щодо 3-х летальних випадків у Київській області, які співпали в часі з поставакцинальним періодом (тобто 30 днів після вакцинації проти поліомієліту). Відповідно до попередніх офіційних висновків комісій регіональної групи оперативного реагування на негативні події після імунізації (НППІ) щодо 3-х випадків у Київській області, усі випадки сталися в результаті захворювань і жодним чином не пов’язані з вакцинацією проти поліомієліту», - заявили у МОЗ.

У повідомленні стверджується, що у всіх цих випадках не було симптомів вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту (ВАПП), а саме проявів гострого в’ялого паралічу, які є єдиною можливою побічною реакцією на вакцину ОПВ в одному з 3 млн випадків вакцинації.

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«По кожному випадку проводиться додаткова експертиза, яка є необхідною для деталізації етіології захворювання та верифікації діагнозу. Щойно стануть доступні результати бактеріологічного, вірусологічного, гістологічного та інших досліджень, МОЗ України надасть інформацію з остаточними висновками комісій з розслідування», - сказано в повідомленні.

В МОЗ також повідомили, що щороку в Україні помирає більш як 4,5 тис. дітей віком до 4-х років.

«Спроби дискредитувати вакцинальну кампанію будуть тривати, тому МОЗ закликає усіх представників ЗМІ, оскільки це питання національної безпеки і здоров’я дітей, відповідально ставитися до інформації та готувати матеріали, базуючись виключно на достовірних фактах», - зазначили у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, з 19 жовтня по 4 листопада в Україні тривав перший раунд імунізації проти поліомієліту, під час якого щепленнями було охоплено близько 65% запланованого обсягу дітей.

З 30 листопада до 13 грудня в Україні триватиме другий раунд.