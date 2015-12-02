Мешканці Донбасу отримали від штабу Ахметова понад 5,5 мільйонів наборів виживання

Як передає корееспондент УНІАН, про це заявила координатор Штабу Римма Філь.

Штабу Ріната Ахметова вдалося вибудувати, по суті, унікальний механізм забезпечення гуманітарною допомогою. Процеси закупівлі, доставки і видачі продуктів налагоджені за багато місяців.

«Люди, які отримують нашу допомогу – це малозабезпечені, які і в мирний час жили важко. А у воєнний – ця допомога реально рятує людські життя. Кожен день на Донбасі продукти від Штабу Ріната Ахметова отримують понад 20 тисяч осіб. Ми працюємо по обидві сторони лінії зіткнення, і головне – в «сірій зоні». Туди рідко приїздить гуманітарна допомога інших місій, там часто не працюють госінстанції, люди реально знаходяться на межі виживання», – каже Римма Філь.

Всього допомогу від Штабу отримали мирні жителі понад 250 міст і сіл Донецької та Луганської областей, в яких розташовані стаціонарні пункти видачі і де побували «мобільні» волонтери. Кожні 35 днів продуктові набори від Штабу отримує до півмільйона осіб.

«Нам важливо, щоб кожен нужденний чоловік отримав допомогу від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Особливо ті, хто не в змозі вийти з дому. Тому у 8 містах на непідконтрольної території одиноким людям похилого віку та інвалідам, які прикуті до ліжка, набори привозять додому. У цьому полягає робота Гуманітарного штабу – допомогти вижити тут і зараз, у важкий воєнний час», – підкреслила Філь.

У листопаді мобільні бригади Штабу видали 12,6 тисяч наборів виживання в селах Волноваського, Мар'їнського, Артемівського, Новоазовського районів, а також у Дзержинську. Волонтери зробили перші виїзди в Гранітне і Сартану. За півроку роботи «мобільних» волонтерів допомогу в глибинці отримали понад 70 тисяч осіб.

За підсумками місяця Штаб доставив і сформував 430 тисяч дорослих і 15 тисяч дитячих наборів виживання. Було відправлено 14 автоколон з більш ніж 4 тисячами тонн продуктів. Всі пункти Штабу перейшли на видачу зимових продуктових наборів та оновлених дитячих, розроблених з урахуванням підтримки грудного вигодовування серед матерів Донбасу, постраждалих в результаті конфлікту.

Понад 5,5 мільйонів наборів виживання від Штабу Ахметова отримали жителі Донбасу

За 1,5 року роботи Штаб Ріната Ахметова видав 5 млн. 560 тис. дорослих наборів виживання на Донбасі по обидві сторони лінії зіткнення. 65% одержувачів допомоги – літні люди віком від 65 років, серед яких 8,5 тисяч – старших 90 років. Про це в ході прес-брифінгу в ІА «Українські новини» розповіла координатор Штабу Римма Філь.

Обсяг 5,5 мільйонів зіставимо з населенням трьох південних областей України: Одеської, Миколаївської та Вінницької. Штабу Ріната Ахметова вдалося вибудувати, по суті, унікальний механізм забезпечення гуманітарною допомогою. Процеси закупівлі, доставки і видачі продуктів налагоджені за багато місяців.

«Люди, які отримують нашу допомогу – це малозабезпечені, які і в мирний час жили важко. А у воєнний – ця допомога реально рятує людські життя. Кожен день на Донбасі продукти від Штабу Ріната Ахметова отримують понад 20 тисяч осіб. Ми працюємо по обидві сторони лінії зіткнення, і головне – в «сірій зоні». Туди рідко приїздить гуманітарна допомога інших місій, там часто не працюють госинстанции і люди реально знаходяться на межі виживання», – каже Римма Філь.

Всього допомогу від Штабу отримали мирні жителі понад 250 міст і сіл Донецької та Луганської областей, в яких розташовані стаціонарні пункти видачі і де побували «мобільні» волонтери. Кожні 35 днів продуктові набори від Штабу отримує до півмільйона осіб.

«Нам важливо, щоб кожен нужденний чоловік отримав допомогу від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Особливо ті, хто не в змозі вийти з дому. Тому у 8 містах на непідконтрольної території одиноким людям похилого віку та інвалідам, які прикуті до ліжка, набори привозять додому. У цьому полягає робота Гуманітарного штабу – допомогти вижити тут і зараз, у важкий воєнний час», – підкреслила Римма Філь.

У листопаді мобільні бригади Штабу видали 12,6 тисяч наборів виживання в селах Волноваського, Мар'їнського, Артемівського, Новоазовського районів, а також у р. Дзержинську. Волонтери зробили перші виїзди в Гранітне і Сартану. За півроку роботи «мобільних» волонтерів допомогу в глибинці отримали понад 70 тисяч осіб.

За підсумками місяця Штаб доставив і сформував плановані 430 тисяч дорослих і 15 тисяч дитячих наборів виживання. Було відправлено 14 автоколон з більш ніж 4 тисячами тонн продуктів. Всі пункти Штабу перейшли на видачу зимових продуктових наборів та оновлених дитячих, розроблених з урахуванням підтримки грудного вигодовування серед матерів Донбасу, постраждалих в результаті конфлікту.