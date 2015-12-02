На Тайвані - спалах лихоманки Денге: українців просять утриматися від поїздок

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до міста Гаосюн (Південний Тайвань) у зв'язку із зростанням кількості випадків захворювання лихоманкою Денге в цьому регіоні до стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики та комунікацій МЗС України, в разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Тайваню, громадянам України слід звертатися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.

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