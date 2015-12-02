Український фільм "Плем'я" про глухонімих підлітків увійшов у топ-5 кращих

Національна рада кінокритиків США склала список кращих кінофільмів року. Українська картина Мирослава Слабошпицького «Плем'я» увійшла у п'ятірку кращих іноземних фільмів. Про це повідомляється на сайті Ради.

Також в категорію «ТОП-5 іноземних фільмів» увійшли роботи «Середземномор'я» (Франція), «Фенікс» (Німеччина), «Друга мати» (Бразилія) і «Спокійної ночі, мамо» (Австрія). Церемонія нагородження всіх переможців відбудеться 5 січня.

Український фільм «Плем'я» був знятий за фінансової підтримки Фонду Хуберта Белса Роттердамського, Держагентства України з питань кіно та Грантової програми із Фонду Ахметова. Картина вже отримала більш як 40 престижних нагород міжнародних конкурсів і кінофестивалів. На Каннському кінофестивалі у 2014 році фільм отримав три нагороди секції «Тиждень критики» з чотирьох можливих, побивши всі рекорди за 53-річну історію заходу. Також «Плем'я» стало кращим українським фільмом 2014 року за версією Спілки кінематографістів.

У центрі сюжету стрічки – життя глухонімих підлітків в інтернаті, їх стосунки між собою і з зовнішнім світом. Головні ролі виконують непрофесійні глухі актори, всі персонажі користуються мовою жестів.