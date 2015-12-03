До лікарень країни надійшло ліків на на понад 44 млн грн – МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, на сьогодні до закладів охорони здоров'я надійшло ліків на суму більш ніж 44 млн гривень, серед яких:

– за напрямом "Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч " в рамках "Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на суму 5 936,4 тис. гривень;

– за напрямом "Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на аутизм " в рамках "Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на суму 450,2 тис. гривень;

– за напрямом "Централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань " на суму 15 548,3 тис. гривень;

– за напрямом "Централізована закупівля медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз " на суму 3 584,5 тис. гривень;

– за напрямом "Централізована закупівля медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації " на суму 18 535,5 тис. гривень.

Також у МОЗ поінформували, що станом на 1 грудня 2015 року акцептовано пропозицій конкурсних торгів на суму – 1 204 360 тис. гривень. Укладено договорів про закупівлю товарів за державні кошти на суму 612 844,6 тис. гривень.

На стадії укладання договорів про закупівлю товарів за державні кошти – на суму 237 838,5 тис. гривень.

Взято бюджетних зобов'язань в Державній казначейській службі України за договорами про закупівлю товарів за державні кошти на суму494 817,1 тис. гривень.

Призупинено процедур державних закупівель у зв'язку зі скаргами до Антимонопольного комітету України на суму 217 189,1 тис. гривень.