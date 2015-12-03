В Одесу доставили 15 бійців, поранених в зоні АТО
18:22, 03 грудня 2015Країна
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Військовослужбовців на декількох машинах швидкої допомоги транспортували з аеродрому у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
Військовослужбовців доставили літаком / Фото: УНІАН
В Одесу сьогодні доставлені 15 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в Facebook волонтер Андрій Танцюра. Військовослужбовців доставили літаком. З 15 осіб, четверо – у важкому стані.
«Прибув борт... 15 хлопців...4 важких», - написав Танцюра.
Військовослужбовців на декількох машинах швидкої допомоги транспортували з аеродрому у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
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