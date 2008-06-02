Консерванти і фарбники в продуктах призводять до дитячої гіперактивності

Харчові продукти і напої, що містять консерванти і штучні фарбники, можуть вплинути на дитячу поведінку, зачіпаючи їх учбові здібності і розвиваючи гіперактивність. При гіперактивності діти відчувають дефіцит уваги і не здатні концентруватися на вивченні. Учені Університету Сіднея пропонують виключити з дитячого харчування продукти з цими хімічними речовинами і використовувати цей метод як альтернативне лікування гіперактивності.

Австралійські експерти проаналізували ефекти штучних фарбників і консервантів протягом шести тижнів на 297 дітях від трьох до 9 років. Також були розглянуті результати 22 досліджень між 1975 і 1994 роками. Огляд показав, що 16 з них довели негативні властивості штучних складів в їжі на поведінкові навики дітей. Поточне дослідження також підтвердило асоціацію споживання хімікатів з гіперактивністю.

ami-tass.ru