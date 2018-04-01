Операція з викриття аптек, що незаконно продавали трамадол
Співробітники СБУ провели низку спецоперацій, внаслідок яких викрито аптеки, що незаконно збували наркотичні лікарські засоби... Затримано осіб, причетних до протиправної реалізації трамадолу оптом і уроздріб... (фоторепортаж)
СБУ спільно з МВС та Мінохоронздоров’я з 12 червня 2008 р. почали проведення загальнодержавної операції з припинення незаконного обороту трамадолу в країні. Метою цієї операції є зведення об’ємів трамадолу, що знаходиться у легальному обороті, до рівня, визначеного виключно медичними потребами, а також повне припинення незаконного продажу його в Україні.
СБУ на виконання доручень Президента України і Кабінету міністрів у тісній взаємодії з іншими державними органами і неурядовими громадськими організаціями продовжує загальнодержавну операцію з припиненню незаконного обігу трамадолу.
Впродовж 23-24 червня в Києві співробітниками СБУ проведений ряд спецоперацій, у результаті яких викрито шість точок незаконного збуту цього лікарського засобу, затримані особи, причетні до протиправної реалізації трамадолу оптом і уроздріб.
|Співробітники Служби безпеки України зламують двері в одній з київських аптек під час спецоперації з вилучення заборонених лікарських препаратів
Обмеження обігу трамадолу, а також покарання за його незаконне розповсюдження відтепер значно суворіше і передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи від 3 до 12 років. За словами правоохоронних органів, посилення контролю над виробництвом і реалізацією у жодному випадку не створить проблем для людей, які легально отримували цей препарат для лікування.
|Капсули вилученого забороненого лікарського препарату на прилавку однієї з київських аптек
За даними Мінохоронздоров’я, 9 українських заводів виготовляють щорічно 90 млн. капсул трамадолу, при лікарських потребах всього у 4 млн. капсул. З 4 червня 2008 р. трамадол в Україні офіційно визнаний наркотиком, таким же як морфій, феналтонін та метадон.
Співробітник Служби безпеки України перераховує капсули вилученого забороненого лікарського препарату
Трамадол є синтетичним опіоїдним аналгетиком, що широко використовуються для знеболення у хірургії і терапії. Його регулярне вживання викликає фізичну і психічну залежність. Цей наркотичний засіб згубно впливає на свідомість, емоційний стан, призводить до патологічних змін системи організму.
|Під час обшуку
Представники громадських організацій наголошують, що в Україні вже є ціле покоління українців, скалічених трамадолом та іншими подібними препаратами. За їхнями словами, лише в одному Києві нараховується тисячі родин в яких є паралізовані скалічені діти, що у 14-15 років почали вживати колдакт або ефект. Нині це “лежачі” інваліди, які вже ніколи не одужають.