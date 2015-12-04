Чотири медичні установи отримали інвестиції на держфінансування
Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів відібрала 10 проектів для фінансування з бюджету у 2016-2018 роках, серед них 4 - в галузі медицини.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, кошти будуть виділені на реконструкцію рентгенрадіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», реставрацію клінічного корпусу №3 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкцію і розширення Національного інституту раку.
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Цього року державні інвестиційні проекти, які претендують на державне фінансування, вперше розглядалися за новою, прозорою процедурою. Всі рішення щодо проектів приймалися не одноосібно чи одним органом, а колегіально – Міжвідомчою комісію, що складається на 50 % із представників Уряду і на 50 % - із представників бюджетного комітету Верховної Ради України. Рішення щодо відбору проектів приймалося голосуванням.
Десять відібраних проектів повинні отримати щонайменше фінансування у загальному розмірі 1 мільярд гривень щорічно протягом 2016-2018 рр. Законодавством закріплена вимога, що не менше 70 % державних капітальних інвестицій спрямовуватиметься на продовження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестпроектів, і не більше 30 % спрямовуватиметься на реалізацію нових державних інвестиційних проектів.