Чотири медичні установи отримали інвестиції на держфінансування

Як повідомили УНІАН у МОЗ, кошти будуть виділені на реконструкцію рентгенрадіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», реставрацію клінічного корпусу №3 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкцію і розширення Національного інституту раку.

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Цього року державні інвестиційні проекти, які претендують на державне фінансування, вперше розглядалися за новою, прозорою процедурою. Всі рішення щодо проектів приймалися не одноосібно чи одним органом, а колегіально – Міжвідомчою комісію, що складається на 50 % із представників Уряду і на 50 % - із представників бюджетного комітету Верховної Ради України. Рішення щодо відбору проектів приймалося голосуванням.

Десять відібраних проектів повинні отримати щонайменше фінансування у загальному розмірі 1 мільярд гривень щорічно протягом 2016-2018 рр. Законодавством закріплена вимога, що не менше 70 % державних капітальних інвестицій спрямовуватиметься на продовження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестпроектів, і не більше 30 % спрямовуватиметься на реалізацію нових державних інвестиційних проектів.