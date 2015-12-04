Симптоми застуди, за яких слід терміново викликати "швидку"

13:18, 04 грудня 2015
Країна
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Для епідемічного сезону 2015-2016 в Україні характерна циркуляція трьох вірусів грипу: типу А Н1N1 pdm09/ подібний ("свинячий"), типу А Н3N2, типуВ.

Фото: УНИАН

Терміново слід викликати швидку медичну допомогу, якщо у хворого на ГРВІ або грип спостерігається:

сильна блідість або посиніння обличчя; 

затруднення дихання;

висока температура тіла, що довго не знижується;

багаторазове блювання та випорожнення;

порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;

болі у грудній клітці;

домішки крові у мокроті;

падіння артеріального тиску.

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Продовжувати лікування вдома за наявності цих симптомів — дуже небезпечно, адже затримка з госпіталізацією до лікарні може призвести до смерті хворого.

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