Симптоми застуди, за яких слід терміново викликати "швидку"
13:18, 04 грудня 2015Країна
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Для епідемічного сезону 2015-2016 в Україні характерна циркуляція трьох вірусів грипу: типу А Н1N1 pdm09/ подібний ("свинячий"), типу А Н3N2, типуВ.
Затримка з госпіталізацією хворого може призвести до летальності / Фото: УНИАН
Терміново слід викликати швидку медичну допомогу, якщо у хворого на ГРВІ або грип спостерігається:
сильна блідість або посиніння обличчя;
затруднення дихання;
висока температура тіла, що довго не знижується;
багаторазове блювання та випорожнення;
порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;
болі у грудній клітці;
домішки крові у мокроті;
падіння артеріального тиску.
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Продовжувати лікування вдома за наявності цих симптомів — дуже небезпечно, адже затримка з госпіталізацією до лікарні може призвести до смерті хворого.
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