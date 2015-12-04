У Красноармійську розпочне роботу центр підготовки військових лікарів за стандартами НАТО

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони.

Відповідний центр працюватиме на базі 66-го мобільного військового госпіталю, підпорядкованого оперативному командуванню «Схід».

За словами головного хірурга Західного регіону полковника медичної служби Івана Богдана, військові лікарі Західного регіону протягом року вивчали систему Tactical Combat Casualty Care (ТССС), після чого отримали акредитацію у США. Також у США за цією системою була підготовлена група українських викладачів. Наразі вони із посібниками, учбовими манекенами та обладнанням виїхали до Красноармійська для проведення занять за системою тактичної допомоги пораненим у бою.

Він також зазначив, що метою цих занять є навчити якомога більшу кількість військовослужбовців надавати фахову догоспітальну допомогу на полі бою.

За словами командувача військ оперативного командування «Схід» генерал-майора Сергія Наєва, система Tactical Combat Casualty Care активно застосовується у підпорядкованих підрозділах, однак здійснення підготовки за цією програмою проводилося здебільшого неурядовими організаціями та волонтерами, тому офіційне відкриття центру підготовки військових лікарів у 66-му мобільному військовому госпіталі дозволить суттєво підвищити фаховий рівень та матеріальне оснащення військових лікарів.