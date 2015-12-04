Омбудсман наполягає на кардинальній зміні системи судової психіатрії в Україні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська переконана, що існуючу в Україні систему судової психіатрії потрібно змінювати кардинально.

Про це вона заявила під час робочої зустрічі з експертами у сфері надання психіатричної допомоги з Великої Британії, Нідерландів та Литви, які здійснили низку моніторингових візитів до психіатричних закладів України, повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана.

За словами Лутковської, численні звернення від громадян, яким надають психіатричну допомогу і до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, свідчать про те, що нинішня система судової психіатрії в Україні існує швидше для утримання осіб та обмеження їх волі, а не їхнього лікування, що грубо порушує права людини.

Як зазначається в повідомленні, учасники робочої зустрічі дійшли одностайного висновку, що система судової психіатрії потребує реформування через її сьогоднішню неефективність. Тривалість лікування визначається тяжкістю вчиненого кримінального діяння, а не тяжкістю захворювання людини. За відсутності належної реабілітації пацієнти втрачають соціальні зв’язки та трудові навички.

«Зайнятість хворих називають реабілітацією, а виконувану хворими неоплачувану роботу – працетерапією», – так охарактеризував проблему литовський експерт Альгімантас Ліаусдас.

Учасники робочої групи, в засіданні якої взяли участь представники Міністерства соціальної політики України та керівники психіатричних закладів, підтримали ініціативу уповноваженого з прав людини розпочати реалізацію пілотного проекту зі створення зразкової психіатричної установи на базі однієї з існуючих згідно з міжнародними стандартами, яку потім можна було б взяти за основу при реформуванні всієї системи, повідомили в прес-службі.