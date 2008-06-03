Президент доручив Генпрокуратурі відреагувати на нелегальну роботу аптечних закладів, які безконтрольно продають трамадол

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі відреагувати на нелегальну роботу аптечних закладів, які працюють без відповідних ліцензій та дозволів та безконтрольно продають наркомісткі ліки.

Як повідомляє прес-служба Президента, під час вчорашньої зустрічі з генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ, В.ЮЩЕНКО доручив вжити заходи прокурорського реагування стосовно окремих посадових осіб органів державної влади, які недбало та безвідповідально ставляться до своїх службових обов`язків, оскільки не запобігають нелегальній роботі аптечних закладів, які працюють без відповідних ліцензій та дозволів.

Таке доручення дано на підставі звернення до глави держави низки громадських організацій у зв`язку із неконтрольованою реалізацією фармацевтичними закладами сильнодіючих лікарських препаратів, зокрема, трамадолу, трамалгіну, актифету тощо. Заявники наголошують на тому, що незаконний ринок чимдалі більше насичується різноманітними новими комбінованими лікарськими засобами, які містять ефедрин або його похідні. Завдяки доступності ці препарати розповсюджуються переважно серед підлітків, а їх вживання призводить до тяжких наслідків, каліцтва або смерті молодих людей.

На цю проблему В.ЮЩЕНКО звертає увагу й Кабінету Міністрів, якому направив листа із проханням вжити відповідних заходів реагування і повідомити про них Президентові та заявникам.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня ц. р. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення контролю над оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі й трамадолу.