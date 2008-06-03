З держбюджету виділять 17,6 млн. грн. на оздоровлення дітей-сиріт

Кабінет міністрів України розпорядженням № 776-р від 28 травня за пропозицією Міністерства фінансів та Міністерства освіти та науки виділив з державного бюджету 17,6 млн. грн. на оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей загиблих шахтарів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, талановитих і обдарованих дітей.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Уряд доручив Державному казначейству профінансувати ці витрати у межах бюджетних призначень, установлених для Міністерства освіти та науки у державному бюджеті на 2008 рік для здійснення відповідних заходів.

Уряд зобов’язав Міносвіти, Раду міністрів АРК, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації забезпечити цільове використання виділених коштів та затвердити відповідні кошториси і списки дітей, що направлятимуться для оздоровлення та відпочинку.

Згідно з розпорядженням Кабміну, закупівля послуг, які надаються оздоровчими закладами, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Кабінет міністрів також зобов’язав Раду міністрів АРК, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації до 5 жовтня 2008 року поінформувати МОН про використання виділених коштів для подання Мінфіну до 15 жовтня цього року узагальненого звіту.