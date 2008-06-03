ГПУ об`єднала справи про смерть школяра та ввезення вакцини

Кримінальні справи за фактом смерті школяра після щеплення на кір та стосовно першого заступника міністра охорони здоров`я України Миколи ПРОДАНЧУКА об`єднані в одне провадження. Про це під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, генеральний прокурор доповів про стан розслідування обставин смерті 17-річного підлітка в Донецькій області, а також результати перевірки медичних і фармацевтичних закладів на предмет імунізації населення відповідно до вимог чинного законодавства.

О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що 14 травня прокуратурою Донецької області було порушено кримінальну справу за фактом смерті школяра. 23 травня було ухвалено рішення про прийняття цієї справи для розслідування Генеральною прокуратурою. В ході її розслідування 28-29 травня було порушено кримінальну справу стосовно першого заступника міністра охорони здоров`я М.ПРОДАНЧУКА за перевищення ним службових обов`язків.

«Ми вважаємо, що все-таки пан М.ПРОДАНЧУК порушив чинне законодавство, коли при відсутності в Україні епідеміологічної захворюваності на кір і без проведення державної реєстрації та необхідних досліджень 3 квітня видав одноразовий дозвіл на ввезення на митну територію України вакцини проти кору і краснухи індійського виробництва в кількості 9 мільйонів доз», - сказав генеральний прокурор.

О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що ці справи об`єднані в одне провадження. По ньому призначено 91 судово-медичну експертизу, проведено допити міністра охорони здоров`я та інших посадових осіб, а також свідків і потерпілих, в тому числі батьків загиблого школяра, які визнані потерпілою стороною.

Генеральний прокурор підкреслив, що судова комплексна медична експертиза, призначена по цій справі, має встановити наявність зв`язку між проведеною вакцинацією та фактом смерті Антона Тищенка. О.МЕДВЕДЬКО наголосив на тому, що без висновків такої експертизи зарано говорити про наявність чи відсутність вказаного причинно-наслідкового зв`язку.

«Ми будемо вживати всіх заходів, щоб завершити розслідування цієї кримінальної справи у найкоротші терміни», - запевнив генпрокурор.