На розгляд ВР внесено законопроект про посилення гарантій безпеки дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Кулеба наголосив, що анексія Криму та воєнна агресія на сході України порушили звичний уклад життя українців, насамперед дітей і сімей з дітьми.

«Спокій, життя і здоров'я наших дітей опинились під загрозою. Тому даний законопроект покликаний посилити державні механізми захисту дітей від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності», - підкреслив уповноважений Президента.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про основи національної безпеки України", передбачивши, що сфера охорони дитинства є однією з важливих складових національних інтересів України, від яких залежить сталий розвиток суспільства. Законопроектом пропонується визнати, що ризики для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед дітей, внаслідок військових дій чи збройних конфліктів несуть загрозу національним інтересам і національній безпеці України.

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"Після прийняття цього закону нам ще багато чого потрібно буде змінити і в законодавстві, і в свідомості людей. Дитину треба вчити основам самозбереження, безпеки поведінки та вмінню турбуватись про своє здоров'я. Саме тому має з’явитися класифікація загроз безпеці дитини на кожному етапі її розвитку та механізми запобігання цим загрозам як з боку батьків, так і з боку вчителів, медиків, поліцейських, соціальних працівників та будь-якої іншої людини, яка опинилась поряд з дитиною. Потім ця система знань про безпеку дитини має бути доведена до дітей через освітні дошкільні і шкільні установи. Це тривалий, але дуже потрібних процес, який нам потрібно пройти, щоб дійсно створити середовище сприятливе і безпечне для дитини", - підсумував Кулеба.