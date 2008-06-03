Хлорована вода призводить до народження дітей з вадами серця

Британські учені з університету Бірмінгема заявили про те, що вживання хлорованої води під час вагітності може призвести до народження дітей з важкими вродженими дефектами - зокрема, з пороками серця і мозку.

Фахівці під керівництвом Юні Яаккола вивчили дані про 400 тисяч немовлятах, щоб з`ясувати, як пов`язані одинадцять найбільш поширених вроджених вад з високим, середнім або низьким вмістом хімічних речовин, що з`являються при хлоруванні в питній воді.

Як відомо, хлорування – досить поширений метод знезараження, який приводить до значного скорочення інфекцій, що передаються з питною водою. Але одним з недоліків цього методу є утворення побічних продуктів, велику частину яких складають так звані тригалометани, зокрема, хлороформ, діхлорбромметан, дібромхлорметан і бромоформ.

В результаті дослідження виявилось, що високий рівень побічних продуктів хлорування від 50 до 100% збільшував ризик появи трьох вроджених вад - дефекту міжшлуночкової перегородки серця (отвір в перегородці між шлуночками серця, що призводить до змішування артеріальної і венозної крові і хронічного браку кисню), так званої вовчої пащі, а також до аненцефалії (повна або часткова відсутність кісток зведення черепа і мозку).

"Біологічні механізми, які призводять до появи вроджених вад при високому рівні побічних продуктів хлорування, поки залишаються невідомими. Але наше дослідження не лише дає додаткові свідчення, що хлорування може призводити до вроджених дефектів, але також показує, що присутність його побічних продуктів може бути пов`язана з деякими конкретними пороками", - говорить Яаккола.

РИА Новости