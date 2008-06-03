ВООЗ: Мільйони ВІЛ-інфікованих людей не мають можливості придбати ліки

У бідних країнах мільйони людей з ВІЛ-інфекцією і СНІДом досі не мають доступу до ліків, які можуть врятувати їм життя.

У звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), програми ООН з ВІЛ/СНІДУ Unaids і дитячого фонду ЮНІСЕФ вказується, що торік у цих країнах кількість хворих, які отримують антиретровірусні препарати, збільшилася на 950 тисяч осіб.

Водночас, ці організації визнають, що за показником доступності ліків вони на два роки відстають від запланованої програми.

Представники ВООЗ і Unaids планували до кінця 2005 року надати лікувальні препарати щонайменше 3 млн. хворих.

До кінця 2007 року загальна кількість людей, які отримують лікування так і не досягла цієї цифри. Таким чином, за оцінками ВООЗ, 6,7 млн. людей досі не мають доступу до ефективних ліків.

У звіті сказано, що до кінця 2007 року в світі було приблизно 33,2 млн. людей з ВІЛ-інфекцією, і за рік було зареєстровано 2,5 млн. нових випадків захворювання.

У документі зазначаються істотні покращення у сфері доступності методів діагностики ВІЛ, а також надання психологічної підтримки зараженим.

Проте, більшість людей з ВІЛ-інфекцією або СНІДом не знають про те, що хворі. Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах з високим рівнем інфекції, лише 20% людей знали про те, що вони є носіями вірусу.

У звіті провина за те, що антиретровірусні ліки залишаються недостатньо доступними у світі, покладається головним чином на слабкість системи охорони здоров’я в бідних країнах, брак досвідченого медперсоналу і відсутність стабільного довгострокового фінансування.

У регіонах, в яких проблема ВІЛ-інфекції і СНІДУ стоїть найгостріше, цьому сприяє також відтік кваліфікованих медпрацівників в інші сфери діяльності і в інші країни.

У звіті наголошується необхідність спеціальних систем, здатних відстежувати прогрес програм боротьби з ВІЛ-інфекцією і оцінювати їх ефективність.

Проте, у деяких областях, як зазначається в документі, були досягнуті великі успіхи. Зокрема, зараз необхідні ліки отримує більше вагітних жінок заради того, щоб вони не передавали інфекцію дітям. У 2007 році антиретровірусні препарати отримували 500 тисяч вагітних жінок - це на 350 тисяч більше, ніж торік.

Зараз у країнах південної Африки ефективніше пропагується обрізання у чоловіків, здатне понизити ризик передачі ВІЛ-інфекції під час сексу.

Нагадаємо, що в Європі і серед країн СНД Україна займає перше місце за кількістю ВІЛ-інфікованих людей - на кінець 2007 року реальне число носіїв ВІЛ склало 440 000 людей.

BBCrussian.com