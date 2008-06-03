Створено штучний вірус, який вбиває ракові клітини

Південнокорейські біологи створили штучний вірус, який здатний проникати у ракові клітини і доставляти у них протипухлинні засоби - ліки і гени.

Як відомо, більшість ракових захворювань пов’язані з генетичними порушеннями у клітинах, які вимикають механізми клітинної смерті через що починають неконтрольовано розмножуватися. Перервати розмноження клітин можна, але головна проблема пов’язана з тим, як доставити ліки в ядро клітини, де знаходиться її генетичний апарат.

Фахівці зазначають, що природні віруси дуже ефективні в доставці генів до клітин для генетичної терапії, але вони можуть спровокувати імунну реакцію або викликати рак. А ось створений штучно вірус позбавлений цих побічних ефектів.

Дослідники під керівництвом Лі Мен Су використовували нову стратегію, внаслідок чого вдалося створити штучний вірус певної форми і розміру.

Під час дослідження біологи використовували як шаблон білкову структуру, до якої приєднувалися білкові руки, що тримають короткі спіралі так званої інтерферуючої РНК. Даний тип РНК, за словами учених, зіграв роль своєрідного ключа, оскільки він вимкнув у клітині гени, до яких підходить. В результаті синтез відповідного білка блокувався, що є багатообіцяючою технологією в генній терапії.

Також вчені показали, що створений ними штучний вірус може проникати в ядра ракових клітин, де знаходиться зламана ДНК.