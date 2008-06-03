У Росії неповнолітнім заборонять робити тату та пірсинг

Депутати Держдуми РФ підготували "Концепцію державної політики у області духовно-етичного виховання дітей в РФ і захисту їхньої моральності". В рамках концепції - 16 законопроектів, зокрема п`ять, що припускають правку вже існуючих, а введення абсолютно нових законодавчих норм.

Як пише Лента.ру, проект закону "Про етичне і патріотичне виховання і гарантії прав дітей в інформаційній сфері" припускає розподілення всієї інформаційної продукції на чотири категорії, доступ до яких визначатиметься віком.

Наприклад, дітям до шести років можна... розповідати про насильство, але тільки із засудженням. А "виправдана жанром" лайка допускається тільки в тих творах, які доступні підліткам старше 16 років. Ще планується зобов`язати стільникових операторів фільтрувати SMS з телефонів, що належать дітям, якщо вони містять мат.

Проект закону "Про дитячу іграшку" накладає заборону на виробництво і імпорт іграшок, що провокують асоціальну поведінку або поєднують в собі психологічно непоєднуване (льодяники у формі скелета, плюшеві бактерії).

Крім того, в школах планується заборонити святкувати "чужі" свята на зразок Хеллоуїна і Дня святого Валентина. Неповнолітнім хочуть також заборонити робити татуювання і пірсинг. Дітей захищатимуть від впливу готів та емо, які, на думку авторів концепції, нав`язують депресивне світосприймання, суїциїдальні схильності і сексуальні відхилення.