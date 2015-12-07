Основні методи виявлення аритмії

13:29, 07 грудня 2015
Країна
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Будь-яка фізичне або емоційне навантаження призводить до прискорення ритму серця - це нормальна фізіологічна тахікардія. Але якщо серце без будь-якої причини починає битися з частотою перевищує 100-120 уд/хв, та ще й з неправильним ритмом, це вже недобре.

Фото: УНИАН

Існує три основні методи виявлення аритмії.
Електрокардіограма (ЕКГ) відповість на більшість питань. Якщо її не встигли зробити під час нападу, застосовують метод добового моніторування ЕКГ за Холтером. Хворий 24-48 годин носить на собі маленький прилад, записи якого потім аналізуються.

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ЕКГ-картирування необхідно в більш складних випадках, коли треба досконально вивчити всю поверхню серця, щоб виявити вогнище, відповідальне за появу аритмії.

Електрофізіологічне дослідження. У порожнину серця через стегнову вену вводять електрод, знаходять аномальну зону і перевіряють наявність додаткових провідних шляхів. Якщо вони виявляються, то тут же виконують радіочастотну аблацію, руйнуючи місце, де народжується аритмія.

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