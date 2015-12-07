Існує три основні методи виявлення аритмії.

Електрокардіограма (ЕКГ) відповість на більшість питань. Якщо її не встигли зробити під час нападу, застосовують метод добового моніторування ЕКГ за Холтером. Хворий 24-48 годин носить на собі маленький прилад, записи якого потім аналізуються.

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ЕКГ-картирування необхідно в більш складних випадках, коли треба досконально вивчити всю поверхню серця, щоб виявити вогнище, відповідальне за появу аритмії.

Електрофізіологічне дослідження. У порожнину серця через стегнову вену вводять електрод, знаходять аномальну зону і перевіряють наявність додаткових провідних шляхів. Якщо вони виявляються, то тут же виконують радіочастотну аблацію, руйнуючи місце, де народжується аритмія.