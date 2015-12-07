Основні методи виявлення аритмії
Будь-яка фізичне або емоційне навантаження призводить до прискорення ритму серця - це нормальна фізіологічна тахікардія. Але якщо серце без будь-якої причини починає битися з частотою перевищує 100-120 уд/хв, та ще й з неправильним ритмом, це вже недобре.
Існує три основні методи виявлення аритмії.
Електрокардіограма (ЕКГ) відповість на більшість питань. Якщо її не встигли зробити під час нападу, застосовують метод добового моніторування ЕКГ за Холтером. Хворий 24-48 годин носить на собі маленький прилад, записи якого потім аналізуються.
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ЕКГ-картирування необхідно в більш складних випадках, коли треба досконально вивчити всю поверхню серця, щоб виявити вогнище, відповідальне за появу аритмії.
Електрофізіологічне дослідження. У порожнину серця через стегнову вену вводять електрод, знаходять аномальну зону і перевіряють наявність додаткових провідних шляхів. Якщо вони виявляються, то тут же виконують радіочастотну аблацію, руйнуючи місце, де народжується аритмія.