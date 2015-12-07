Кабмін призначив голову держкомпанії "Ліки України"

Кабінет міністрів України призначив на посаду голови правління державної акціонерної компанії «Ліки України» Геннадія Ворону, який до цього обіймав посаду заступника голови правління.

Дане рішення закріплене розпорядженням Кабміну №1259-р від 2 грудня 2015 року, опублікованим на веб-порталі уряду.

«Призначити Ворону Геннадія Миколайовича головою правління державної акціонерної компанії «Ліки України», - сказано в документі.

Іншою постановою №1258-р від 2 грудня уряд звільнив Ворону з посади заступника голови правління «Ліки України» у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада за підсумками конкурсного відбору комісія оголосила переможцем конкурсу на посаду голови правління акціонерної компанії «Ліки України» Геннадія Ворону.

22 липня 2015 року Кабмін призначив Геннадія Ворону заступником голови правління компанії «Ліки України» й тимчасово поклав на нього виконання обов'язків голови.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія «Ліки України» займається розробкою балансів державних ресурсів лікарських засобів і виробів медичного призначення, поповненням держрезерву лікарських засобів на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань, а також імпортом та реалізацією на внутрішньому ринку наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів, бере участь у закупівлі медикаментів, медвиробів для державних, регіональних та місцевих потреб.