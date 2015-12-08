Ціни на медикаменти в Україні в 2-3 рази вищі, ніж в Європі

Ціни на ліки в Україні у 2-3 рази вищі, ніж у Європі, при тому, що кількість зареєстрованих в Україні медикаментів удвічі менша, сказала виконавчий директор благодійного фонду «Пацієнти України» Ольга Стефанишина під час прес-конференції.

«Ми взяли два приклади - Грузію й Угорщину. Ліки проти серцево-судинних захворювань, алергії, протигрибкові, протизапальні засоби там коштують у 2-3 рази дешевше, ніж у нас», - сказала вона.

Присутня на прес-конференції голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець зазначила, що на сьогодні на українському ринку недостатня кількість якісних медикаментів, у зв'язку з чим закликала уряд прибрати бар'єри для надходження ліків за доступною ціною.

Читайте такожКабмін призначив голову держкомпанії "Ліки України"«Саме цю мету й ставить на сьогодні концепція дерегулювання фармацевтичного ринку», - зазначила вона.

У свою чергу голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко припустила, що зниження цін на ліки може статися, якщо прибрати корупційну складову при проведенні держзакупівель.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі заявляв, що завдяки дерегулюванню ринку ціни на ліки можуть бути знижені до 30%, а українці отримають доступ до якісних препаратів кращих світових брендів.

Урядовий проект податкових змін передбачає збільшення ставки податку на додану вартість для фармацевтичних виробників до 20% з нинішніх 7%.

Дерегулювання фармацевтичного ринку є одним з основних етапів медичної реформи, який зафіксований в одному з пунктів коаліційної угоди, програмі дій уряду та указі президента про стратегію сталого розвитку «Україна 2020».

Сьогодні в Україні зареєстровано 9,9 тис. найменувань лікарських засобів, тоді як у Франції – майже 16 тис.