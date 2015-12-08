В Україні впроваджується пілотний проект з використання методу сухої краплі крові для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у новонароджених.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

«ВООЗ в рамках оновленої стратегії профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини розглядає широке використання методу сухої краплі крові (СКК) для діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, як одного з основних профілактичних напрямків у попередженні вертикальної трансмісії ВІЛ», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Україні стартувала нова хвиля інформаційної кампанії "Не Дай СНІДу Шансу!"Зазначається, що доцільність тестування дітей з використанням методу СКК є наразі обґрунтованим та дозволяє в пологових закладах виявляти ВІЛ-інфекцію у дітей у перші 48 годин життя, що забезпечить своєчасне призначення АРТ дитині та подальше медичне спостереження її за місцем проживання.

В МОЗ наголошують, що сьогодні метод СКК є стандартом медичної допомоги в Україні у рамках уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям «ВІЛ-інфекція», затвердженого наказом МОЗ України № 92 від 24.02.2015 р. Проте, в Україні цей метод поки що широко на практиці не використовується.

«На початковому етапі впровадження технології СКК в Україні визначені пілотні регіони, де зареєстровано найбільша кількість ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками – Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської області та Києва. З метою ефективної реалізації пілотного проекту фахівцями УЦКС були розроблені алгоритм взаємодії регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом з родопомічними закладами, інші інструктивні матеріали», - зазначили у відомстві.

З 23 листопада по 3 грудня в Україні проведено навчання персоналу пологових будинків (відділень, інших родопомічних закладів та лабораторій) методиці забору матеріалу методом СКК та проведенню відповідних лабораторних досліджень у 4-х пілотних регіонах.

За результатами дослідження МОЗ планує розробити методичні рекомендації щодо здійснення алгоритму тестування на ВІЛ-інфекцію з використанням СКК у новонароджених та підготовлені пропозиції щодо широкого впровадження даного методу в практику в усіх регіонах України.

Термін виконання пілотного проекту – 1 рік. Реалізація пілотного проекту здійснюється за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), додали в міністерстві.