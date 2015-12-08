У МОЗ обіцяють 35% витрат в 2016 році направити на первинну медичну допомогу

У медицині України 2016 рік буде початком переходу від фінансування за ліжко-місце до фінансування за надані послуги.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, звітуючи про результати діяльності відомства за останній рік в рамках публічних звітів членів уряду, повідомляє прес-служба МОЗ.

За його словами, розпочато процес створення інтегрованої системи надання медичної допомоги: затверджено 15 уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, 35% витрат в 2016 буде спрямовано на первинну медичну допомогу.

Міністр підкреслив, що «головна мета відомства – збудувати систему охорони здоров'я, яка буде повністю відповідати потребам людей, забезпечувати якісні та доступні медичні послуги, гарантувати фінансовий захист медустановам».

На його думку, сьогодні необхідно створити ефективну, прозору систему державних закупівель ліків і медичних виробів, ввести довготривалі стратегічні закупівлі вакцин та основних лікарських засобів, запровадити оплату медичних послуг за принципом "гроші йдуть за пацієнтом", напрацювати механізм роботи створеного Центру громадського здоров'я.

Квіташвілі нагадав про головні новації в системі закупівель, які вдалося здійснити в цьому році: 60% бюджету, передбаченого на державні закупівлі лікарських засобів і медичних виробів, передані міжнародним організаціям.

"Необхідні ліки і медвироби за 12 програмами на суму 2,197 млрд грн будуть закуповуватися через ПРООН, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і британське закупівельне агентство Crown Agents", – зазначив міністр.

Також, за його словами, вводиться система реімбурсації інсулінів, коли держава буде відшкодовувати вартість препаратів для хворих на діабет. У тестовому режимі до Реєстру хворих, які потребують інсулінотерапії, підключені Дніпропетровська, Житомирська, Вінницька і Чернігівська області, на черзі підключення інших областей.

Також Квіташвілі повідомив, що фахівці МОЗ спільно з міжнародними і вітчизняними експертами розробили законопроект 2309а, який передбачає зміну правового статусу закладів охорони здоров'я та надання їм автономії в управлінні.

"Уряд вніс на розгляд Верховної Ради законопроекти, прийняття яких стане основою реформування сфери охорони здоров'я. Так що 2016 рік буде початком переходу від фінансування за ліжко-місце до фінансування за надані послуги", – сказав міністр.