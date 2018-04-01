За що арештували Проданчука і чи кусатиме Україна лікті?

Навколо вакцинації в Україні точаться неабиякі пристрасті. Обов’язкова вакцинація проти кору і краснухи призвела до чисельних випадків погіршення стану здоров’я. 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації. 19 травня МОЗ припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи. В той же час Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно першого заступника міністра охорони здоров`я – головного санітарного лікаря України Миколи Проданчука. Програма вакцинації дітей перебуває під загрозою, оскільки батьки не дають робити дітям щеплення. УНІАН звернувся до експертів з проханням прокоментувати ситуацію

Микола Поліщук, професор, голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президенті України, екс-міністр охорони здоров’я України:

У СЬОГОДНІШНІЙ ІСТЕРІЇ ЩОДО ЩЕПЛЕНЬ ЗАБАГАТО ПОЛІТИКИ І ДУЖЕ МАЛО ФАХОВИХ ВИСНОВКІВ

Хочу зразу ж зауважити, вакцинація – єдиний засіб, за допомогою якого людство може подолати інфекційні масові захворювання. Це - однозначно. І вакцинацію треба проводити, коли є загроза епідемії. В Україні саме така ситуація щодо кору та краснухи. Кілька років тому у нас перехворіло близько 50 тисяч людей. Вакцинальна кампанія ж проводиться не тільки заради епідемічної безпеки України, а й подолання інфекційних хвороб у всьому світі. Наша держава підписала меморандум щодо подолання кору. Якщо Україна буде загрозою для Європи щодо інфекційних епідемій, до нас перестануть їздити. Під питанням постане проведення Євро-2012, позаяк буде масова міграція молодих людей, у яких нема імунітету проти кору. Це питання державної безпеки. Тому сьогодні треба зробити усе, що запланувало МОЗ і виважено підійти до цього питання, а не роздувати скандал.

У сьогоднішній істерії щодо щеплень вбачаю щось нездорове – тут забагато політики і дуже мало фахових висновків. І міжнародні експерти, і наші говорять про те, що вакцина ефективна. Вона може спричинити ускладнення, але не смерть.

Ув’язнення першого заступника міністра МОЗ, головного санітарного лікаря Юрія Проданчука – абсолютно неадекватна міра. Це кидає тінь не лише на МОЗ, це кидає пляму на усю державу. Проданчук - надзвичайно інтелектуальна, високоосвічена людина. Він – палкий патріот України. І вчинити так стосовно такої людини - це, м’яко кажучи, невиважено. Зрозуміло ж, що він виконав спадкоємність виконання функцій та розпоряджень, які йому були передані попереднім урядом. Час доведе, що Проданчук був правий.

У цій історії є політичний присмак – сьогодні українське суспільство більше сприймає конфронтацію, конфлікти, істерію, ніж поступальністть та послідовність дій. У цьому біда. Це вигідно тим особам, які хочуть показати, що Україна – нестабільна держава і не готова сьогодні до євроінтеграції.

Валерій Івасюк, науковий експерт Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, екс-заступник міністра охорони здоров’я України:

ЖОДНА СОЛІДНА ФІРМА НЕ МОЖЕ МАТИ НА СКЛАДІ 9 МІЛЬЙОНІВ ДОЗ ВАКЦИН

Першим питанням у цих подіях є те, чи насправді треба було проводити цю вакцинацію. За словами, заступника головного санітарного лікаря Людмили Мухарської (яка нині відсторонена від виконання своїх обов’язків), 85 % людей віком від 16 до 29 років в Україні мають пожиттєвий протикоревий імунітет. Тому досить дивним виглядає те, що ЮНІСЕФ надав, а Україна відповідно замовила саме 9 мільйонів доз для тотальної вакцинації української молоді.

На нещодавньому засіданні Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я академік АМН Юрій Кундієв заявив, що тип вірусу, на основі якого зроблена протикорева вакцина індійського виробництва, не є актуальним для України. В Україні функціонує зовсім інший – так званий петербурзький клон вірусу. Коли аналізуєш ці дані, виникає думка щодо штучності самого цього дійства.

Наступне питання стосується правового забезпечення. Хто несе відповідальність за наслідки вакцинації? Хочу наголосити , що Наказ МОЗ України щодо проведення масової вакцинації в Україні (№ 212 від 18.04.2008 року), підписаний міністром Князевичем, а контроль покладений на Проданчука. Тобто все, що стосується, зокрема, медичних вказівок для медпрацівників, алгоритму дій по цій вакцинації тощо, визначено і підписано Князевичем. Відповідно, він і має нести відповідальність одноосібно за усі наслідки масової вакцинації. І в тому числі і за небувалий ступінь недовіри людей до системи охорони здоров’я. У зв’язку з цим виникають претензії до правочинності затримання Проданчука. Звичайно, розпорядження по масовій вакцинації готувалося тривалий час. Тому є запитання і до попередника Князевича – Юрія Гайдаєва, і до попередника Проданчука - Бережнова. Без цих двох посадовців вакцинальної кампанії в Україні не було б.

Є ще одна проблема, за яку відповідає лише Князевич.

Прийшовши на посаду міністра, він видав наказ про перерозподіл обов’язків своїх заступників. Цим зруйнувавши усю систему правового і адміністративного функціонування найголовнішої з медичних служб – службу епідемічного нагляду. Вона не підпорядковувалася раніше МОЗ, а головного санітарного лікаря країни призначав Кабмін. Санепідслужба контролювала все, що робила загальна система охорона здоров’я - санітарні норми, проведення вакцинальних кампаній тощо. Це була “генпрокуратура” нагляду за МОЗом, а санітарний лікар був виведений із системи загальної системи охорони здоров’я, щоб її контролювати. Міністр не міг наказувати головному санітарному лікарю (як, наприклад, Тимошенко не може наказувати Медведьку). Князевич дезорганізував цю систему, знищивши автономний статус санепіднагляду. Якби не було наказу, Проданчук мав би право, за своїм статусом, не дозволити вакцинацію (бо ще кілька місяців тому у інтерв’ю він піддавав сумніву якість вакцини). За новими ж правилами, він підпорядковується Князевичу.

Головний санітарний лікар Проданчук, замість того, щоб контролювати дотримання санітарних норм, клінічні дослідження та реєстрацію вакцини, займався проведенням кампанії. Таким чином Князевич зняв будь-який неупереджений контроль над безпечністю препарата, профілактикою ускладнень та іншим.

Вакцина мала би пройти повноцінне дослідження та реєстрацію, незважаючи на те, що вона має прекваліфікацію ВООЗ. Цього не було зроблено. Та й не могло бути зроблено, бо, як засвідчив на одному з телеефірів Валерій Бідний - заступник міністра охорони здоров’я, в Україні нема жодної лабораторії, яка б могла встановити достовірність заявленої виробником вакцини. Тому-то й реєстрація здійснюється у надзвичайно короткі терміни.

Вакцина була закуплена у індійської фірми, що є “молодою” на ринку фармації. МОЗ аргументувало це тим, що треба було терміново і одномоментно 9 мільйонів доз вакцин. У нас традиційно використовуються вакцини, визнаних західно-європейських виробників. Жодна солідна фармфірма не працює на склад, оскільки вакцинація в цивілізованих країнах це передбачений запланований, а не “ургентний” захід. Та це вже “притча во язицах”, як міністерство охорони здоров’я закуповує неякісні індійські генерики і для хворих на туберкульоз, СНІД, онкологію.

Якби не померла дитина, так би ніхто й не підняв питання, навіщо ця вакцинація взагалі. Хто у нас знає, скільки українців постраждало від фальсифікованих ліків низької якості, що їх закуповує МОЗ?

У цій ситуації засвідчено повну деградацію національної системи охорони здоров’я, якою ми послуговуємося щодня.

Трагікомічно також виглядає розпорядження Тимошенко облдержадміністраціям, які напередодні вакцинації мали провести у населення дослідження щодо напруженості імунітету проти кору.

Щодо арешту Юрія Проданчука. То й лідери політичних фракцій вже вголос заявляють, що арешт Проданчука, пов’язаний з його причетністю до первинної експертизи отруєння Ющенка (Юрій Георгійович очолював Інститут екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя, який давав експертну оцінку щодо отруєння Президента). Проданчук є носієм інформації, яка може підтвердити або спростувати заяву Жванії. Арешт, позбавив Проданчука можливої участі у пошуку істини. Порадив би Проданчуку бути чесним і не мовчати. І не брати на себе чужу відповідальність, це також злочин, бо винуватці продовжуватимуть свою справу.

Скандал з вакцинацією це просто привід. Проданчук причетний до вакцинального скандалу чисто ситуативно і штучно. Усю відповідальність, згідно з чинним законодавством, несе міністр. Одноосібно і персонально.

Юрій Гайдаєв, екс-міністр охорони здоров’я України:

Я НЕ ПІДПИСУВАВ ЖОДНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО МАСОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ В УКРАЇНІ

Усі звинувачення, що лунають на мою адресу, це просто бажання перекласти провину з хворої голови на здорову. Я не підписував жодних документів щодо масової вакцинації. Не давав дозволу на ввезення цієї вакцини, на її застосування. Її ж ввезли до України лише два місяці тому.

Щеплення роблять у всьому світі. Воно посприяло зникненню багатьох інфекцій. Як лікар, переконаний, вакцинація населення необхідна.Але основне питання - якою вакциною імунізувати. Індійська вакцина мала пройти клінічні досліження, зареєструватися в Україні. Цього ж не було зроблено.

Валерій Бідний, заступник міністра охорони здоров’я:

СМЕРТЬ АНТОНА ТІЩЕНКА НЕ ПОВ’ЯЗАНА З ВАКЦИНОЮ

Після роботи комісії ми залишаємо свої позиції з приводу вакцинації незмінними - рішення прийнято правильно. Сьогодні потрібно продовжувати вакцинацію проти кору і краснухи. Це думка медичної громадськості.

Інше питання – складна ситуація, яка виникла у державі навколо питання вакцинації. Якщо ми зараз не врегулюємо це питання, ми просто загубимо цю справу. Буде недовіра людей не тільки до вакцинації проти кору і краснухи, а буде недовіра до всіх вакцинацій. А вакцинація - це ж основний метод профілактики і боротьби з інфекційними захворюваннями.

Сьогодні у нас є такі важкі хвороби як туберкульоз, СНІД, гепатит B, гепатит C, гепатит Д, стовбняк, тиф. Йде накопичення інфекційних захворювань. Є такі захворювання інфекційні, що медики неспроможні надати допомогу, і це може підняти рівень смертності. Іншого методу, крім вакцинації, немає.

На сьогодні про якість вакцини сумнівів не повинно бути. Я об’єктивно можу сказати, що смерть Антона Тіщенка з Краматорська не пов’язана з вакциною, яка була йому введена. Є рішення експертної комісії.

Ми вирішили додатково провести незалежну експертизу контролю якості цієї вакцини, яка завезена на територію України, щоб переконати людей у безпеці вакцинації.

Як науковець я підтримую вакцинацію. Якщо сьогодні в Україні провалиться вакцинація всіх інфекційних хвороб, в нашій країні можуть закритися кордони. Тому що буде недовіра європейських країн до нас, бо ми можемо бути розповсюджувачами інфекційних захворювань.

Щодо затримання Проданчука - я не можу його коментувати, оскільки я не юрист.

Михайло Курик, директор Українського інституту екології людини:

ПРОДАНЧУК ПРОСТО ПОСТРАЖДАВ... АБО ЙОГО ПІДСТАВИЛИ

Такі масштабні експерименти на нинішньому поколінні наших дітей робити ризиковано. Тут справа не стільки в якості вакцини. Хоча там є дивний фактор (про це не дуже говорять): один флакон вакцини розрахований на кілька дітей і в інструкції при перекладі не написано чи пропущено, що перед тим, як брати цю вакцину, її треба струшувати, щоб вона була однорідною. Не виключена можливість, що якійсь дитині лишилася більш сконцентрована вакцина, яка випала в осад.

Сьогодні дитина через екологічні негаразди дуже квола, імунна система спотворена. На сто діток тільки 40 є відносно здоровими. Не знаючи індивідуального статусу організму, не можна всім підряд робити вакцину, адже результати можуть бути кардинально різними.

Вакцинація безумовно потрібна. Але вакцинація має бути розумна. І має бути чітко прив’язана до індивідуальних особливостей дитини. Тим більше мова йде про кір та краснуху, і багато дітей вже є привитими. У нас практично сьогодні відсутній моніторинг рівня здоров’я дитини. Перед щепленням треба знати, чи є проблеми у дитини зі здоров’ям. Як немає, то далі є методика нетрадиційна: даєте цю вакцину в руку дитині і знову подивитися на стан здоров’я. Можна побачити, що відбувається з організмом, якщо цю вакцину ввести. Якщо є покращення, то 100% можна вводити. Але робити дітям вакцинацію без батьків категорично не можна.

Вакцини дуже складні і містять в собі багато біохімічних елементів, вони не завжди проходить ретельне клінічне випробовування. Головне - не скільки зробити цієї вакцинації, а як і кому.

Проданчук - дуже розумний вчений. Він просто постраждав. Або його підставили. Він не є винний в цій ситуації. Може, хтось винний до нього. Взагалі, сама система неправильна.

Євген Комаровський, відомий український педіатр, якого називають “сучасним Споком”, автор книжок про дитяче здоров’я

ВІД ЩЕПЛЕННЯ ВМИРАЄ ОДНА ЛЮДИНА З МІЛЬЙОНА, ВІД КОРУ - ОДНА ЗІ СТА...

Якщо ми зупинимо цю кампанію вакцинації, це просто призведе до того, що раз на три-чотири роки у нас будуть виникати епізодичні спалахи кору, які будуть забирати 5-10 людських життів. Це ідеальний варіант для нас. Але можливий інший варіант, якщо внаслідок цієї кампанії перерветься ланцюг щеплень, якщо від окремої конкретно взятої невдалої вакцини і невдалої кампанії ми перенесемо негативну думку на рух щеплення в цілому, тоді у нас буде через 10 років страшна епідемія кору, яка забере десятки життів. Тоді держава буде кусати лікті, через те що вчасно не сказали: щеплення – це потрібно, це менше зло у порівнянні з хворобою.

Що стосується смертельного випадку у Краматорську. Ми зараз про цього хлопця не знаємо нічого. Ввели дитині ослаблений вірус кору. Ну не може ослаблений вірус кору вбити дитину за 12 годин. Навіть сильний вірус кору не вбиває людину за 12 годин. Якщо це була алергічна реакція – то так не проявляються алергічні реакції, у них зовсім інша симптоматика. Що насправді відбулося з хлопцем - не знає ніхто. Після щеплення - не значить через щеплення. Хоча щеплення могло стати каталізатором якогось процесу, про який ми нічого не знаємо. І чим довше тягнуть з відповіддю на це питання, тим більше у суспільстві складається враження, що намагаються щось приховати. Вже давно можна було дати відповідь нації, що ж насправді сталося. Чому потрібно чекати місяць, які дослідження повинні проводитися місяць, я не розумію.

У держави взагалі немає ніякої політики вакцинації. Її не може формулювати МОЗ. Вакцинація – це те, що стосується кожної окремої людини, кожної дитини. У нас майже немає в країні людини, якій би ніколи не робили щеплення. Стосовно вакцинації повинна бути офіційна позиція держави: голови держави, прем’єр-міністра, спікера. Якщо скаже Президент: я прививаю своїх дітей ось так і так, і вважаю, що щеплення – це добро, а не зло, - це і буде державна політика. Людський фактор здатен дискредитувати будь-яку найкращу ідею. Ми це спостерігаємо зараз. Я думаю, що це завершиться дуже погано.

Однозначно, щеплення робити треба. Але повинна бути інформованість. Мами не уявляють насправді що таке кір, вони його жодного разу не бачили. А що таке щеплення - мами знають. Мами фактично повинні співвіднести ризик одного і ризик іншого. Від кору вмирає одна дитина зі ста. А від щеплення – один з мільйона. Насправді, питання в тому, що мама по це намагається не думати. Вона намагається знайти людину, яка візьме на себе відповідальність. А таких людей немає...

Опитували Наталія Максименко, Анна Ященко