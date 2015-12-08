ВР ухвалила закон про прискорення процедур санітарного, екологічного та радіологічного контролю гуманітарної допомоги

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо недопущення затягування строків проведення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю гуманітарної допомоги» (№1509).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 246 народних депутатів із 359, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлено, що спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги зобов'язані у день прийняття рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою розмістити його на своєму офіційному веб-сайті, що є підставою для його використання органами, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги;

Читайте такожВ Одесі у вагітної жінки виявлено черевний тифЗа нерозміщення (несвоєчасне розміщення) рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою на офіційному веб-сайті, за ненаправлення (несвоєчасне направлення) рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою до органів доходів і зборів та інших державних органів посадові особи спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги несуть відповідальність відповідно до закону.

Органи, які безпосередньо здійснюють державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якісне проведення цього контролю. Кожен такий орган в одноденний строк після звернення до нього отримувача гуманітарної допомоги з товаросупровідними документами щодо проведення відповідного виду контролю для митного оформлення товарів (предметів) гуманітарної допомоги зобов’язаний за потреби здійснити відбір зразків товарів (предметів) та не пізніше 8 днів безкоштовно оформити всі документи, передбачені законодавством під час здійснення та за результатами здійснення зазначених видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

Керівник органу, який безпосередньо здійснює відповідний державний контроль, може прийняти мотивоване рішення (із зазначенням конкретних підстав) про подовження зазначеного строку, але не більше ніж на 30 днів.

Органи доходів і зборів зобов'язані забезпечити оперативне безкоштовне проведення митного оформлення гуманітарних вантажів, а також їх цілісність під час перетину митного кордону України.

За порушення вимог, передбачених цієї частиною щодо митного оформлення та проведення відповідних видів державного контролю, у тому числі строків їх проведення, посадові особи відповідних органів несуть відповідальність згідно із законом.

Цей закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.