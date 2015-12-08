У Львові американські хірурги безкоштовно обстежать та прооперують дітей з опіковими травмами з усієї України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, з 6 по 13 грудня 2015 року на базі Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» працює Міжнародна виїзна клініка – International Annual Outreach Clinic Shriners Hospital for Children, USA.

Американські лікарі проконсультують близько 150 пацієнтів, із них буде відібрано близько 40 дітей із опіковими травмами для проведення оперативного втручання, а також нададуть консультації.

Під час відвідування Львівської обласної дитячої клінічної лікарні уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба наголосив на необхідності проведення подібних акцій.

«Окрім того, що цей проект покликаний покращити стан маленьких пацієнтів, ми таким чином ще й привертаємо увагу суспільства до проблеми дитячого травматизму. Адже лише за 2014 р. серед дітей у віці від 0 до 14 років зареєстровано 276 тис. 178 випадків дитячого травматизму, з яких 171 тис. 644 – побутовий. Дитячий травматизм займає 7 рангове місце серед 10 найбільш розповсюджених захворювань. Згідно зі статистикою, найбільш ймовірні чинники – необачність при догляді за дітьми у перші роки життя», - зазначив Кулеба.

Уповноважений наголосив на необхідності проведення превентивних заходів серед населення задля зменшення кількості травмування дітей. Також він вказав на необхідність збільшення штату спеціалістів та підвищення рівня кваліфікації вітчизняних медиків.

Своєю чергою дитячий анестезіолог, доцент кафедри анестезіології в Гарвардському медичному коледжі, лікар-анестезіолог у відділенні інтенсивної терапії в Массачусецькому госпіталі, а також у Shriners Hospital for Children Генадій Фузайлов відзначив важливість обміну досвідом між українськими та американськими лікарями.

«Обмін досвідом – це також важливий аспект даного проекту, адже впродовж усіх операційних днів буде забезпечено навчальний процес для дитячих хірургів та дитячих анестезіологів шляхом online-трансляції перебігу операцій зі зворотнім зв’язком. Також до дискусії в режимі online зможуть долучитись інші клініки та навчальні заклади України», - сказав він.

Фузайлов також повідомив, що американські медики запланували роботи до 10 операцій на день, а найважчих пацієнтів буде запрошено у США до Shriners Hospital for Children.

Проект реалізується за допомоги міністра охорони здоров’я України, голови Львівської обласної державної адміністрації та президента Союзу українок Америки.