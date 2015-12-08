Понад $ 40 млн для лікування ВІЛ-інфікованих можуть бути використані неефективно - експерт

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН представник ВІЛ-позитивної спільноти, заступник голови Національної ради з питань протидії ВІЛ-інфекції і туберкульозу Володимир Жовтяк.

Він висловив побоювання, що внаслідок корупційних дій нового керівництва мережі «Людей, які живуть з ВІЛ" (ЛЖВ), яке очолив Дмитро Шерембей, можуть бути придбані неякісні і дорогі препарати для лікування ВІЛ-позитивних людей в Україні. За словами Жовтяка, недавні вибори нових керівників мережі пройшли з порушенням українського законодавства.

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"20 жовтня відбулися вибори до правлінні в мережі ЛЖВ. Вони пройшли з порушенням внутрішньої політики мережі ЛЖВ, українського законодавства та етичного кодексу. Йдеться про те, що на місцях, в областях вибори або не проводити взагалі, або вибори були проведені з порушенням протоколу - люди не брали участі, їхні підписи були підроблені. Коли вибори пройшли, я, як голова координаційної ради, привітав Шерембея, вважаючи, що все пройшло чесно. Але мені почали телефонувати люди, розповідаючи про факти порушення під час виборів. Я не міг покинути людей, які вірять мені і просили мене відстоювати їх право", - зазначив Жовтяк.

Він наголосив, що не бореться за посаду як таку. "Я, як засновник мережі, не міг і не хотів кидати людей, чиї права були порушені. Я не борюся за посаду. У нас є документи, які підтверджують порушення українського законодавства", - сказав Жовтяк.

Він акцентував, що за такої ситуації відкрито п'ять кримінальних справ. "Вони стосуються крадіжки документів з офісу мережі, підробки документів. Одне з кримінальних проваджень з приводу зловживання юристом, зокрема, завірення документів без оригіналів - банківських карток та внесення до державного реєстру недостовірної інформації, а також справа про завдання тілесних ушкоджень жінкам-інвалідам. Ми сподіваємося, що ми зможемо донести нашу позицію до всіх громадян нашої країни. Для нас важливо, щоб гроші, які виділило міжнародне співтовариство, були реалізовані раціонально", - сказав Жовтяк.

Він також розповів, що раніше мережі ЛЖВ, завдяки новій системі закупівель, вдалося заощадити 6 млн дол.

"Грошей у державному бюджеті не вистачало, і більше двох третин людей могли не отримати лікування. Останні кілька місяців ми проводили закупівлі для ВІЛ-інфікованих. Ми впровадили нову систему закупівель, яка дала змогу знизити ціну препаратів на більш як 25% - з 24 мільйонів доларів до 18 млн доларів. Це понад 15 тисяч людей не помруть або не поширюватимуть ВІЛ", - сказав Жовтяк.